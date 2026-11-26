Kleber Bambam já sabia como era vencer o "Big Brother Brasil" quando voltou ao reality em 2013. Campeão da primeira edição, ele abriu mão da chance de conquistar um segundo prêmio após apenas cinco dias de confinamento.

A história do programa reúne dez desistências até o "BBB 26". Entre os participantes que pediram para sair estão famosos como Tiago Abravanel, Lucas Penteado e Vanessa Lopes.

Antes da criação do botão de desistência, os brothers podiam comunicar a decisão à produção pelo confessionário. A partir de 2022, o reality passou a contar com um botão específico para quem deseja abandonar a competição.

Relembre os participantes que desistiram do BBB:

Dilsinho Mad Max — BBB 3

Dilson Walkarez, conhecido como Dilsinho Mad Max, foi o primeiro participante a desistir na história do reality.

O lutador deixou a competição após 25 dias de confinamento, período marcado por dificuldades de adaptação à convivência na casa.

Leonardo Jancu — BBB 9

Leonardo Jancu protagonizou a primeira desistência provocada pela dinâmica do Quarto Branco, que estreou no reality em 2009.

O participante ficou confinado no cômodo ao lado de Ralf e Newton por mais de 30 horas. Para sair do quarto, apertou um botão que determinava sua saída definitiva do programa.

Kleber Bambam — BBB 13

Primeiro campeão da história do BBB, Kleber Bambam voltou ao reality 11 anos depois de conquistar o prêmio de R$ 500 mil.

Sua segunda passagem pela casa durou apenas cinco dias. O veterano alegou desgaste emocional e dificuldades para lidar com o confinamento. Yuri Fernandes, participante do "BBB 12", entrou em seu lugar.

Tamires Peloso — BBB 15

A dentista Tamires Peloso deixou a competição após cerca de dois meses de confinamento.

A saudade da filha e o desconforto com acontecimentos com o participante Rafael Licks contribuíram para a decisão. A participante também demonstrou preocupação com a repercussão de suas atitudes fora da casa.

Alan Marinho — BBB 16

Alan Marinho desistiu do reality por motivos familiares. O participante foi informado pela produção de que seu pai, diagnosticado com câncer, estava internado em estado grave.

Após receber a notícia, o professor de filosofia decidiu deixar a competição para ficar com a família.

Lucas Penteado — BBB 21

A passagem de Lucas Penteado pelo reality foi marcada por conflitos com outros participantes e dificuldades de convivência.

Durante uma festa, o ator beijou Gil do Vigor e passou a ter sua sexualidade questionada por colegas de confinamento.

Na madrugada de 7 de fevereiro de 2021, Lucas procurou a produção no confessionário e comunicou sua decisão de sair do programa.

Tiago Abravanel — BBB 22

Tiago Abravanel foi o primeiro participante a utilizar o botão de desistência instalado na sala do BBB.

O ator, que integrava o grupo Camarote, relatou dificuldades para se encaixar nas alianças da casa e demonstrou incômodo com a dinâmica do jogo.

No dia 27 de fevereiro, após mais de um mês de confinamento, o neto de Silvio Santos apertou o botão e deixou a disputa.

Bruno Gaga — BBB 23

Bruno Gaga desistiu do reality em 17 de fevereiro de 2023, após uma Prova do Líder. O participante relatou crises de ansiedade, saudade da família e dificuldades para lidar com a pressão emocional do confinamento.

Integrante do grupo Pipoca, Bruno deixou a casa antes de completar um mês de competição.

Vanessa Lopes — BBB 24

A influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência em 19 de janeiro de 2024, após 12 dias de confinamento.

Nos dias anteriores à saída, a integrante do Camarote apresentou mudanças de comportamento e levantou suspeitas sobre as intenções dos colegas e os acontecimentos dentro da casa.

Após deixar o reality, Vanessa iniciou um acompanhamento médico e se afastou das redes sociais.

Pedro Espíndola — BBB 26

Pedro Espíndola conquistou uma vaga no grupo Pipoca por meio da Casa de Vidro da região Sul, mas permaneceu menos de uma semana na casa principal.

O participante apertou o botão de desistência em 18 de janeiro, após um episódio em que tentou beijar Jordana sem consentimento.

A saída foi anunciada por Tadeu Schmidt durante uma entrada ao vivo na programação da TV Globo.

O que acontece quando um participante desiste do BBB?

A desistência encerra a participação do brother na temporada e, consequentemente, suas chances de disputar o prêmio milionário.

A saída voluntária também pode ter consequências contratuais e financeiras, como a perda de cachês e de prêmios conquistados durante o confinamento, conforme as regras de cada edição.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "Big Brother Brasil 27" estreia no dia 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias.

A disputa por vagas, porém, começa antes. Entre os dias 8 e 10 de janeiro, o público poderá acompanhar a seleção dos participantes nas Casas de Vidro, que também terão provas valendo vantagens para o jogo.

A nova temporada contará com três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. O valor do prêmio ainda não foi anunciado pela Globo.