Desistências do 'BBB': saudade da família, conflitos e pressão do confinamento levaram dez participantes a abandonar a competição (Globo/Fabio Rocha/Divulgação)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 03h34.
De Dilsinho Mad Max a Pedro Espíndola, dez participantes desistiram do “Big Brother Brasil” até o “BBB 26”. A lista inclui Kleber Bambam, campeão da primeira edição, que voltou ao reality em 2013 e deixou a casa após cinco dias.
Kleber Bambam já sabia como era vencer o "Big Brother Brasil" quando voltou ao reality em 2013. Campeão da primeira edição, ele abriu mão da chance de conquistar um segundo prêmio após apenas cinco dias de confinamento.
A história do programa reúne dez desistências até o "BBB 26". Entre os participantes que pediram para sair estão famosos como Tiago Abravanel, Lucas Penteado e Vanessa Lopes.
Antes da criação do botão de desistência, os brothers podiam comunicar a decisão à produção pelo confessionário. A partir de 2022, o reality passou a contar com um botão específico para quem deseja abandonar a competição.
Relembre os participantes que desistiram do BBB:
Dilson Walkarez, conhecido como Dilsinho Mad Max, foi o primeiro participante a desistir na história do reality.
O lutador deixou a competição após 25 dias de confinamento, período marcado por dificuldades de adaptação à convivência na casa.
Leonardo Jancu protagonizou a primeira desistência provocada pela dinâmica do Quarto Branco, que estreou no reality em 2009.
O participante ficou confinado no cômodo ao lado de Ralf e Newton por mais de 30 horas. Para sair do quarto, apertou um botão que determinava sua saída definitiva do programa.
Primeiro campeão da história do BBB, Kleber Bambam voltou ao reality 11 anos depois de conquistar o prêmio de R$ 500 mil.
Sua segunda passagem pela casa durou apenas cinco dias. O veterano alegou desgaste emocional e dificuldades para lidar com o confinamento. Yuri Fernandes, participante do "BBB 12", entrou em seu lugar.
A dentista Tamires Peloso deixou a competição após cerca de dois meses de confinamento.
A saudade da filha e o desconforto com acontecimentos com o participante Rafael Licks contribuíram para a decisão. A participante também demonstrou preocupação com a repercussão de suas atitudes fora da casa.
Alan Marinho desistiu do reality por motivos familiares. O participante foi informado pela produção de que seu pai, diagnosticado com câncer, estava internado em estado grave.
Após receber a notícia, o professor de filosofia decidiu deixar a competição para ficar com a família.
A passagem de Lucas Penteado pelo reality foi marcada por conflitos com outros participantes e dificuldades de convivência.
Durante uma festa, o ator beijou Gil do Vigor e passou a ter sua sexualidade questionada por colegas de confinamento.
Na madrugada de 7 de fevereiro de 2021, Lucas procurou a produção no confessionário e comunicou sua decisão de sair do programa.
Tiago Abravanel foi o primeiro participante a utilizar o botão de desistência instalado na sala do BBB.
O ator, que integrava o grupo Camarote, relatou dificuldades para se encaixar nas alianças da casa e demonstrou incômodo com a dinâmica do jogo.
No dia 27 de fevereiro, após mais de um mês de confinamento, o neto de Silvio Santos apertou o botão e deixou a disputa.
Bruno Gaga desistiu do reality em 17 de fevereiro de 2023, após uma Prova do Líder. O participante relatou crises de ansiedade, saudade da família e dificuldades para lidar com a pressão emocional do confinamento.
Integrante do grupo Pipoca, Bruno deixou a casa antes de completar um mês de competição.
A influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência em 19 de janeiro de 2024, após 12 dias de confinamento.
Nos dias anteriores à saída, a integrante do Camarote apresentou mudanças de comportamento e levantou suspeitas sobre as intenções dos colegas e os acontecimentos dentro da casa.
Após deixar o reality, Vanessa iniciou um acompanhamento médico e se afastou das redes sociais.
Pedro Espíndola conquistou uma vaga no grupo Pipoca por meio da Casa de Vidro da região Sul, mas permaneceu menos de uma semana na casa principal.
O participante apertou o botão de desistência em 18 de janeiro, após um episódio em que tentou beijar Jordana sem consentimento.
A saída foi anunciada por Tadeu Schmidt durante uma entrada ao vivo na programação da TV Globo.
A desistência encerra a participação do brother na temporada e, consequentemente, suas chances de disputar o prêmio milionário.
A saída voluntária também pode ter consequências contratuais e financeiras, como a perda de cachês e de prêmios conquistados durante o confinamento, conforme as regras de cada edição.
O "Big Brother Brasil 27" estreia no dia 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt e duração prevista de 100 dias.
A disputa por vagas, porém, começa antes. Entre os dias 8 e 10 de janeiro, o público poderá acompanhar a seleção dos participantes nas Casas de Vidro, que também terão provas valendo vantagens para o jogo.
A nova temporada contará com três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. O valor do prêmio ainda não foi anunciado pela Globo.