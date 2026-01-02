Maya Hawke, de 'Stranger Things', é filha de atores famosos; saiba qual

A atriz Maya Hawke, que conquistou fãs ao interpretar Robin Buckley na série Stranger Things, da Netflix, não é apenas uma das estrelas em ascensão do entretenimento: ela também tem uma família artística de peso.

Herança artística de Hollywood

Nascida em 1998, em Nova York, Maya é filha de dois ícones do cinema. Seu pai é o renomado ator e cineasta Ethan Hawke, conhecido por papéis em filmes como 'Antes do Amanhecer' (1995), 'Dia de Treinamento' (2001) e 'Boyhood' (2014), além de trabalhos em teatro e direções cinematográficas.

Maya e Ethan Hawke no 50º Festival de Cinema de Telluride em 2023. (Photo by Vivien Killilea/Getty Images for ABA)

Sua mãe é a também consagrada atriz Uma Thurman, famosa por sua atuação marcante em produções como Pulp Fiction (1994) e a franquia Kill Bill, ambas produções do diretor Quentin Tarantino.

Thurman e Hawke se conheceram no set do filme Gattaca (1997) e se casaram em 1998, ano do nascimento de Maya, e permaneceram juntos até 2005.

Carreira própria

Embora seja "nepobaby", termo usado para designar filhos ou parentes de pessoas famosas ou influentes, Maya Hawke construiu sua carreira com identidade própria.

Antes de sua consagração em Stranger Things, ela estreou como atriz na adaptação da BBC de 'Little Women' (2017) e logo passou a atuar também como modelo e cantora.

Como Robin, a personagem divertida e corajosa que entrou na terceira temporada da série da Netflix, Maya conquistou reconhecimento internacional, transformando-se em um dos destaques do elenco jovem do fenômeno de ficção científica.