Novo Jogos Vorazes mostra em detalhes como nascem (e crescem) os bons vilões que vivem nas distopias

Por vezes me pego pensando naquela frase de Jean-Jacques Rousseau que todo mundo já ouviu na escola uma vez na vida: “O homem nasce bom e a sociedade o corrompe”. Significa, de certa forma, dizer também que ninguém nasce nasce mal. E não sei bem se concordo com isso, mas tenho a plena certeza de que o novo filme da franquia dos Jogos Vorazes se propõe a debater esse tema.

"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 15, de feriado. Baseado no livro derivado da saga, escrito por Suzanne Collins, o longa tem direção de Francis Lawrence e elenco composto por Rachel Zagler, Hunter Schafer, Tom Blyth, Pinter Dinklage, Viola Davis, entre outros. E o corpo de artistas, aqui, é uma parte fundamental da composição desse filme, dividido em três atos. Devo dizer: ele surpreendeu bastante pela qualidade do enredo e atuação dos envolvidos.

Atrativo pela canção que baseia todos os demais filmes, "The Hanging Tree", o novo longa traz a história de Coriolanus Snow e sua ascensão ao poder na Capital, o "estado" mais forte de Panem (onde a história se passa). "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" acontece 64 anos antes dos eventos com Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson), quando Snow ainda era um simples estudante da Universidade da Capital, em uma jornada de ascensão após a guerra.

Mas será que vale a pena ver no cinema? Pela EXAME Pop, assisti ao filme com antecedência e trago para vocês minha análise crítica sobre "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". Confira:

De zero a herói (ou vilão)

O novo filme da franquia, lançado quase dez anos após o lançamento do último, "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2" (2015), chega aos cinemas com grandes pretensões, mas também com um enorme desafio de superar os preconceitos. O retorno das sagas — em tese já finalizadas — às telonas tem deixado muitos fãs insatisfeitos. Para eles, é como reciclar um material que já era bom sem muita necessidade, e torná-lo cansativo, repetitivo e sem a mesma qualidade dos filmes anteriores.

Felizmente, venho dizer que esse receio definitivamente não é concretizado em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". A prequel, na verdade, surpreende e muito pelo bom resultado de expansão do universo, além de amarrar algumas das pontas soltas deixadas nos quatro filmes anteriores. O destaque fica não só pela profundidade na história e personalidade de Snow — de sua infância à fase adulta em plena ascensão —, como também (e principalmente) pela bela atuação de Tom Blyth no papel.

O destaque para Blyth aqui é genuíno, porque trazer personagens conturbados às telas é sempre um desafio, convenhamos. A linha entre o psicopatismo e o cafona é bem tênue, e apresentar ao público uma personalidade como a de Snow em um universo particularmente injusto como Panem gera um tom de revolta logo de cara. Já conhecemos Snow, já sabemos o que ele é capaz de fazer. Ajuda mencionar, então, que a origem do personagem muda tudo nessa equação moralista que a gente carrega internamente quando diz que uma pessoa é boa ou ruim, sem conhecer bem tudo o que ela passou na vida.

A passagem de tempo, de fardo e também a interação com outros personagens e novas realidades constrói o Snow que conhecemos — e aqui vale um destaque para a brilhante atuação de Viola Davis no papel de Dra. Volumnia Gaul, que serve como uma espécia de guia ao protagonista. No entanto, por mais avessos às suas escolhas, é impossível não sentir por ele empatia em certos momentos.

Faz pensar se realmente todo mundo nasce bom e a sociedade que corrompe, ou se esse "mal" já vem "de fábrica" e fica ali, adormecido em algum lugar.

A beleza que é Viola Davis em cena

Atuação de Blyth a parte, a maior preciosidade de "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" — que por si só já vale o preço do ingresso — está na interpretação que Viola Davis dá a Dra. Volumnia Gaul. Se nos primeiros quatro filmes é Snow a figura central que causa o asco e o medo no público, é mais do que lógico dizer que Davis, no papel de guia e mentora dele, é um carrasco muito pior de se engolir.

Esse é mais um papel que prova que a atriz, incluída na seleta lista de EGOTs (vencedora de Emmy, Grammy, Oscar e Tony) no mundo, torna em ouro quase tudo o que toca. A ascensão de Snow como o personagem que conhecemos nos primeiros quatro Jogos Vorazes não seria nada sem a presença de Dra. Volumnia Gaul — e Davis tratou de deixar isso muito bem marcado. Há tempos não via um vilão tão puramente ruim por natureza, capaz de usar a mente para fins tão absurdos.

Longa duração e números musicais

São, ao todo, 2h45 minutos de filme que, ao meu ver, poderiam ter sido reduzidas. Duas horas e vinte (talvez até só duas), já seriam o suficiente para se aprofundar na história do vilão. No entanto, vale o destaque, apesar do tempo longo, dado à música na trama. Veja bem, colocar canções em um filme só por colocar é fácil, mas sejamos sinceros, não fica muito bom, não. A não ser que seja um musical, só que aí o propósito é totalmente diferente.

Quando vi que o novo filme teria um lado mais musical, confesso, fiquei um pouco temerosa. Muito porque todo o enredo dos Jogos Vorazes é, por si só, mais sombrio e pesaroso; portanto, encaixar a música nesse contexto poderia ser uma estratégia arriscada. E não vou dizer que, logo na primeira canção do filme, a música veio como natural à trama; na verdade, foi uma grande quebra de expectativas. Mas é preciso dizer que toda ela faz parte (e conduz) o longa do início ao fim, tão presente quanto os próprios personagens.

Mas e aí, vale a pena ver no cinema?

Contando atuação do elenco, roteiro e enredo, todos bem construídos, é válido dizer que "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" vale o preço do ingresso. Tem lá seus problemas: é um pouco longo demais, faz uso de algumas referências bem clichês à própria saga, mas traz uma interessante abordagem da ascensão dos vilões em uma distopia.

Quando estreia o novo filme de Jogos Vorazes?

A data de estreia do novo filme da franquia "Jogos Vorazes" está marcada para 15 de novembro.

Veja a classificação indicativa de Jogos Vorazes

O filme é indicado para maiores de 14 anos. O conteúdo contém menção a drogas e cenas de violência.

Quem está no elenco de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes?

"A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" é protagonizado por Rachel Zegler e Tom Blyth. O elenco também conta com Viola Davis, Hunter Schaefer, Kjell Brutscheidt, Ashley Liao, Jason Schwartzman e Peter Dinklage.

Qual a ordem cronológica dos Jogos Vorazes?

Com o novo filme, a ordem cronológica dos filmes fica da seguinte maneira:

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Jogos Vorazes

Jogos Vorazes: Em Chamas

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2

Recomenda-se, para melhor entendimento da trama, assistir na ordem de lançamento: