Tom Holland diz que deseja Miles Morales no MCU: 'Teremos muito trabalho'

Tom Holland voltou a comentar o futuro do Homem-Aranha nos cinemas e reforçou que deseja ver Miles Morales integrado ao Universo Cinematográfico da Marvel. O ator afirmou que trabalha para tornar essa transição possível e disse que gostaria de ajudar a próxima geração de protagonistas da franquia.

Em entrevista ao site espanhol Hobby Consolas, Holland explicou que o futuro do personagem segue em aberto, mas garantiu que tem interesse em levar Miles Morales ao MCU da melhor forma possível.

"Eu sei que eu tenho a intenção de trazer Miles Morales para esse universo, da forma que funcionar melhor. Teremos muito trabalho para trazer isso para a realidade", afirmou o ator.

Quem é Miles Morales?

Miles Morales é um dos personagens mais populares da Marvel e representa uma nova geração do Homem-Aranha. Criado pelo roteirista Brian Michael Bendis e pela artista Sara Pichelli, ele fez sua estreia nos quadrinhos em 2011, inicialmente no universo Ultimate da editora.

Na história, Miles é um adolescente do Brooklyn, em Nova York, que ganha habilidades após ser picado por uma aranha geneticamente modificada. Assim como Peter Parker, ele desenvolve força, agilidade, reflexos apurados e a capacidade de escalar paredes. O personagem também possui poderes exclusivos, como camuflagem temporária e uma descarga bioelétrica conhecida como "Venom Blast".

O sucesso de Miles Morales ultrapassou os quadrinhos. O herói protagonizou as animações "Homem-Aranha no Aranhaverso" (2018) e "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (2023), além do jogo "Marvel's Spider-Man: Miles Morales", lançado em 2020.

Apesar da popularidade, Miles Morales ainda não foi apresentado em live-action no Universo Cinematográfico da Marvel.

Inspirado por Robert Downey Jr.

Holland também comparou esse momento da carreira com sua própria chegada à Marvel. Segundo ele, o apoio recebido de Robert Downey Jr. foi fundamental no início de sua trajetória como Peter Parker.

O ator disse que gostaria de oferecer a mesma oportunidade para quem assumir o protagonismo da próxima fase do Homem-Aranha. "Eu me sinto muito grato pela forma como fui apresentado a este universo e guiado por Robert Downey Jr. Gostaria de devolver esse favor para a próxima geração que tiver o luxo de participar destes filmes", declarou.

O que esperar de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'?

Enquanto o futuro de Miles Morales segue como um plano para os próximos anos, Holland retorna como Peter Parker em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O filme acompanha o herói quatro anos após os acontecimentos de "Sem Volta Para Casa". Agora vivendo sozinho, Peter dedica sua vida ao combate ao crime em Nova York, enquanto enfrenta uma nova ameaça e mudanças inesperadas em seus próprios poderes.

O elenco também reúne Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal e Mark Ruffalo. A direção é de Destin Daniel Cretton, conhecido por "Shang-Chi" e a "Lenda dos Dez Anéis". A estreia nos cinemas brasileiros está marcada para 29 de julho de 2026.