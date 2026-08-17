'Homem-Aranha: Um Novo Dia' bate US$ 2 bi em bilheteria; veja os filmes que superaram essa marca

“Homem-Aranha: Um Novo Dia” ultrapassou a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria mundial neste fim de semana e se tornou o oitavo filme da história a alcançar esse patamar. O longa, estrelado por Tom Holland e Zendaya, chegou a US$ 2,021 bilhões arrecadados nos cinemas.

A produção também atingiu a marca em cerca de 20 dias desde a estreia. Entre os filmes que já superaram US$ 2 bilhões, apenas “Vingadores: Ultimato”, lançado em 2019, alcançou o valor em menos tempo.

O resultado coloca “Homem-Aranha: Um Novo Dia” na liderança das bilheterias de 2026. “A Odisseia” aparece na sequência, com US$ 1,290 bilhão, enquanto “Toy Story 5” ocupa a terceira posição, com US$ 1,114 bilhão.

A entrada do novo Homem-Aranha nesse grupo ocorre em um mercado no qual as salas de cinema disputam a atenção do público com serviços de streaming, plataformas que oferecem filmes e séries pela internet, e outras formas de entretenimento digital. Com US$ 2,021 bilhões, o filme passa a integrar uma lista que reúne apenas oito produções que romperam a barreira dos US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais.

Quais filmes arrecadaram mais de US$ 2 bilhões?

“Avatar”, lançado em 2009, permanece no primeiro lugar do ranking histórico, com US$ 2,923 bilhões. “Vingadores: Ultimato” ocupa a segunda posição, com US$ 2,799 bilhões, seguido por “Avatar: O Caminho da Água”, de 2022, com US$ 2,334 bilhões.

“Ne Zha 2”, lançado em 2025, aparece na quarta colocação, com US$ 2,270 bilhões. “Titanic”, de 1997, soma US$ 2,264 bilhões. Completam a lista “Star Wars: O Despertar da Força”, “Vingadores: Guerra Infinita” e “Homem-Aranha: Um Novo Dia”.

Confira o ranking:

1. "Avatar" — US$ 2,923 bilhões (2009)

2. "Vingadores: Ultimato" — US$ 2,799 bilhões (2019)

3. "Avatar: O Caminho da Água" — US$ 2,334 bilhões (2022)

4. "Ne Zha 2" — US$ 2,270 bilhões (2025)

5. "Titanic" — US$ 2,264 bilhões (1997)

6. "Star Wars: O Despertar da Força" — US$ 2,071 bilhões (2015)

7. "Vingadores: Guerra Infinita" — US$ 2,052 bilhões (2018)

8. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — US$ 2,021 bilhões (2026)