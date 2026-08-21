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'Wicked', 'Lucky'e mais: 5 filmes e séries para assistir no fim de semana

'Wicked', o retorno de 'Outer Banks' e o final da 1ª temporada de 'Lucky' são os principais destaques da semana

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação / Universal Pictures)

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação / Universal Pictures)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06h30.

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O penúltimo fim de semana de agosto chega recheado de superproduções e desfechos aguardados no streaming. 

Nas séries, o destaque da Netflix é o retorno da quinta temporada de Outer Banks. A Apple TV+ apresenta o tenso final da primeira temporada de Lucky, estrelado por Anya Taylor-Joy.

Já na aba de filmes e documentários, a Netflix lidera os holofotes com o espetáculo musical Wicked. No Prime Video, os destaques ficam para o documentário esportivo Novak Djokovic: O Lobo no Inverno e a ação Na Zona Cinzenta, com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal.

Confira os destaques do que assistir neste fim de semana:

Outer Banks — Temporada 5 (Netflix)

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A carismática turma dos Pogues retorna para a sua quinta temporada. Após as perdas e reviravoltas recentes, o grupo se vê envolvido em uma nova e perigosa caçada por um artefato lendário que promete mudar seus destinos para sempre, enquanto enfrentam inimigos no rastro do mesmo tesouro.

Wicked (Netflix)

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A aguardada adaptação do fenômeno da Broadway chega ao streaming contando a história não contada das bruxas de Oz. O filme mergulha na amizade improvável entre a incompreendida Elphaba (Cynthia Erivo) e a popular Glinda (Ariana Grande), revelando os acontecimentos e escolhas que as levaram a se tornarem a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste.

Lucky — Final da Temporada 1 (Apple TV+)

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O eletrizante thriller estrelado por Anya Taylor-Joy chega ao último episódio de sua temporada de estreia. A golpista Lucky precisa tomar decisões de alto risco para escapar de uma vez por todas das garras do FBI e do crime organizado, em um desfecho repleto de reviravoltas.

Novak Djokovic: O Lobo no Inverno (Prime Video)

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Este documentário esportivo intimista e revelador aborda os bastidores, a mentalidade e os desafios da reta final da vitoriosa carreira de um dos maiores nomes da história do tênis mundial, destacando sua resiliência e busca incansável pela superação dos próprios limites.

Na Zona Cinzenta (Prime Video)

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Estrelado por Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, o longa de ação acompanha uma equipe de especialistas de alto nível encarregada de resgatar um grupo de reféns e interceptar um artefato militar em território extremamente perigoso e sem jurisdição oficial.

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