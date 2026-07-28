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Cantor pode ter revelado o maior spoiler de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Comentário feito por Steve Lacy durante entrevista viralizou e levantou dúvidas sobre um dos segredos mais aguardados do longa

'Homem-Aranha': (Reprodução / Marvel Studios)

'Homem-Aranha': (Reprodução / Marvel Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de julho de 2026 às 19h25.

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Uma entrevista de poucos segundos foi suficiente para incendiar as redes sociais. Durante a estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", o cantor Steve Lacy fez um comentário que muitos fãs interpretaram como a revelação do maior segredo do filme.

Atenção! O texto abaixo pode conter spoiler sobre o filme.

Comentário 'revelou' papel secreto

No tapete vermelho da première, Steve Lacy (dono da faixa “oh yeah?” na trilha sonora do longa) foi questionado sobre qual personagem mais queria ver em "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A resposta veio de forma direta: "Jean". Em seguida, ele acrescentou que gostava da personagem e afirmou que ela era a vilã da história, sugerindo ainda que suas motivações fariam sentido dentro da trama.

A entrevistadora reagiu imediatamente, demonstrando surpresa com a declaração. Ao perceber a repercussão do comentário, Lacy evitou aprofundar o assunto e limitou-se a elogiar a personagem, sem explicar de quem estava falando.

Teoria sobre Sadie Sink ganha força

Embora Lacy nunca tenha citado Sadie Sink pelo nome, a internet rapidamente conectou sua fala aos rumores de que a atriz interpreta Jean Grey no novo filme. A possibilidade circula entre fãs desde o anúncio do elenco, mas a Marvel e a Sony mantêm o papel da atriz em sigilo.

Se a interpretação estiver correta, a declaração reforça a teoria de que a mutante faça sua estreia no Universo Cinematográfico da Marvel justamente ao lado de Peter Parker, ampliando a ligação entre o Homem-Aranha e os X-Men.

Apesar da repercussão, o filme também conta com outra personagem chamada Jean: a detetive Jean DeWolff, vivida por Liza Colón-Zayas. Como DeWolff é tradicionalmente uma aliada do Homem-Aranha nos quadrinhos, a maior parte dos fãs interpretou que Lacy estava se referindo a Jean Grey.

A sinopse oficial também menciona uma ameaça que "ninguém consegue ver", descrição que muitos fãs associam aos poderes telepáticos de Jean Grey.

Filme estreia nesta semana no Brasil

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" marca o quarto filme solo de Tom Holland como Peter Parker e o 38º longa do Universo Cinematográfico da Marvel. A produção estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira, 29 de julho.

Confira o trailer do filme:

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