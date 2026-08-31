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Hogwarts Legacy 2: tudo que sabemos sobre a sequência do jogo de 'Harry Potter'

Com lançamento atrelado à estratégia da Warner Bros. e possível conexão com a nova série da HBO, o segundo jogo do universo de "Harry Potter" está oficialmente em desenvolvimento

Hogwarts Legacy: jogo inspirado no mundo de "Harry Potter" terá continuação (Divulgação/Hogwarts Legacy)

Hogwarts Legacy: jogo inspirado no mundo de "Harry Potter" terá continuação (Divulgação/Hogwarts Legacy)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12h09.

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A Warner Bros. Games trouxe uma boa notícia para os fãs de um certo mundo mágico. O jogo "Hogwarts Legacy", inspirado em "Harry Potter", terá uma sequência.

Após meses de especulação, a informação apareceu em uma carta enviada pela empresa aos acionistas, como parte de seu cronograma de lançamentos futuros.

O primeiro jogo foi lançado em 2023 e vendeu mais de 12 milhões de cópias nas primeiras duas semanas, tornando-se um dos títulos mais vendidos da história dos videogames.

Em 2025, foi anunciado que o DLC de Hogwarts Legacy, um conteúdo adicional do jogo, havia sido cancelado para que a equipe responsável focasse em um projeto de "alta prioridade".

O que sabemos sobre a sequência de 'Hogwarts Legacy'?

Por enquanto, não há nenhum tipo de informação oficial sobre o novo jogo, porém, rumores afirmam que a sequência não será apenas uma continuação isolada.

A equipe de desenvolvimento estaria coordenando elementos da narrativa do jogo com a série "Harry Potter" da HBO, que tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro. A conexão acontece como uma forma de ligar o universo dos jogos e a nova adaptação televisiva, expandindo a franquia para múltiplas plataformas.

A primeira parte de Hogwarts Legacy se passava, aproximadamente, 100 anos antes dos eventos dos livros, mas não foi confirmado se a sequência manterá essa linha do tempo ou se se aproximará do período da série.

O futuro da Warner Bros. Games

A tentativa de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Netflix, por US$ 82,7 bilhões, levantou debates sobre o futuro do estúdio de games, já que o serviço de streaming não tinha planos divulgados para a divisão.

No entanto, a negociação não avançou e a Paramount Skydance apresentou uma oferta mais vantajosa. Por enquanto, a Warner Bros. segue com seus planos para a área de jogos.

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