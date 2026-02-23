Paramount faz oferta maior pela compra da Warner Bros e acirra disputa com a Netflix

A Paramount Skydance elevou sua proposta para adquirir a Warner Bros. Discovery, ampliando a disputa por um dos principais estúdios de Hollywood. A nova investida ocorre após a empresa apresentar, em 8 de dezembro, uma oferta integralmente em dinheiro de US$ 30 por ação diretamente aos acionistas da companhia.

Fontes com conhecimento das negociações informaram à Bloomberg que a proposta revisada supera o valor anterior e contempla pontos que haviam gerado resistência por parte da Warner Bros., principalmente em relação à estrutura de financiamento. Entre os ajustes, está o reforço nas garantias de capital da compradora.

Em dezembro, a Warner Bros. firmou acordo para vender seus estúdios de cinema e televisão, além da divisão HBO, à Netflix. por US$ 27,50 por ação. A operação prevê a separação dos canais a cabo, como CNN e TNT, da estrutura principal da companhia.

Nas mãos do conselho

A Warner Bros. reabriu as negociações com a Paramount por um período de sete dias, encerrado nesta segunda-feira, 23. Caso o conselho considere a nova proposta superior ao acordo firmado com a Netflix, a plataforma de streaming terá quatro dias para apresentar contraproposta.

A Paramount informou anteriormente que o bilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle, asseguraria mais de US$ 40 bilhões em capital próprio por meio de aportes de sua família e de outros investidores. A companhia também aceitou condições adicionais, como permitir que a Warner Bros. mantenha a condução de suas operações até a conclusão da transação.

Formada em agosto, a partir da fusão com a Skydance Media, produtora ligada ao cineasta David Ellison, a Paramount Skydance avalia a aquisição como caminho para ampliar escala e portfólio no setor audiovisual. Já uma eventual vitória da Netflix ampliaria a presença da empresa no segmento tradicional de estúdios, incorporando ativos históricos ao seu modelo de distribuição digital.

Disputa envolve ativos históricos e pressão política

A negociação envolve a Warner Bros., estúdio fundado há mais de um século e responsável por títulos como “Harry Pottr” e “Batman”, além da série “Friends”. O processo se consolidou como uma das maiores transações recentes do setor de mídia.

A possível venda mobilizou debates em Hollywood e em Washington. Legisladores e representantes da indústria discutem os efeitos da concentração no mercado de mídia e os impactos sobre empregos e estrutura do setor.