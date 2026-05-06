HBO renova série de Harry Potter para 2ª temporada antes mesmo de estreia

‘Harry Potter’: 1ª temporada da série da HBO tem estreia marcada para o Natal de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)
Repórter
Publicado em 6 de maio de 2026 às 18h37.
A HBO confirmou a renovação da série de Harry Potter para a segunda temporada sete meses antes da estreia oficial, prevista para o Natal de 2026. O anúncio antecipa o planejamento de longo prazo da produção, que ainda não teve seu primeiro ano exibido.
A estratégia da emissora prevê a adaptação de um livro por temporada, o que indica que o segundo ano deve cobrir os eventos de "Harry Potter e a Câmara Secreta". O título oficial da nova leva de episódios ainda não foi divulgado.'Harry Potter': tudo o que se sabe sobre a série da HBO
As gravações da segunda temporada estão previstas para o segundo semestre deste ano, com o objetivo de reduzir o intervalo entre os lançamentos. A decisão também considera o acompanhamento da idade do elenco infantil ao longo da produção.
Até o momento, não há confirmação de novos integrantes no elenco nem de diretores para a continuação da série. A HBO mantém as informações concentradas no cronograma de produção e no modelo de adaptação da obra literária.
A definição antecipada da segunda temporada de "Harry Potter" indica um modelo de produção contínua, comum em franquias com base literária consolidada. A adaptação sequencial dos livros segue a estrutura original da obra criada por J.K. Rowling, autora da série.
A ausência de novos anúncios sobre elenco e direção sugere que a emissora prioriza a consolidação da primeira temporada antes de ampliar o escopo criativo. O cronograma de gravações no mesmo ano da estreia aponta para uma tentativa de manter regularidade entre os lançamentos.
A série será baseada diretamente nos livros, com ajustes em relação aos filmes.
Entre as diferenças observadas estão:
A proposta é expandir a narrativa, com mais tempo para desenvolver personagens e eventos.
O trio principal será interpretado por novos atores:
O elenco também inclui:
Outros nomes completam a produção, incluindo personagens do universo escolar de Hogwarts.
A estreia da primeira temporada da série de "Harry Potter" está prevista para o período de Natal de 2026, no streaming da HBO.
O projeto completo deve se estender por cerca de 10 anos, acompanhando a adaptação dos sete livros.