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HBO renova série de Harry Potter para 2ª temporada antes mesmo de estreia

Anúncio antecipa o planejamento de longo prazo da produção, que ainda não teve seu primeiro ano exibido

‘Harry Potter’: 1ª temporada da série da HBO tem estreia marcada para o Natal de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

‘Harry Potter’: 1ª temporada da série da HBO tem estreia marcada para o Natal de 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18h37.

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A HBO confirmou a renovação da série de Harry Potter para a segunda temporada sete meses antes da estreia oficial, prevista para o Natal de 2026. O anúncio antecipa o planejamento de longo prazo da produção, que ainda não teve seu primeiro ano exibido.

A estratégia da emissora prevê a adaptação de um livro por temporada, o que indica que o segundo ano deve cobrir os eventos de "Harry Potter e a Câmara Secreta". O título oficial da nova leva de episódios ainda não foi divulgado.

'Harry Potter': tudo o que se sabe sobre a série da HBO

As gravações da segunda temporada estão previstas para o segundo semestre deste ano, com o objetivo de reduzir o intervalo entre os lançamentos. A decisão também considera o acompanhamento da idade do elenco infantil ao longo da produção.

Até o momento, não há confirmação de novos integrantes no elenco nem de diretores para a continuação da série. A HBO mantém as informações concentradas no cronograma de produção e no modelo de adaptação da obra literária.

Planejamento de produção e estratégia de lançamento

A definição antecipada da segunda temporada de "Harry Potter" indica um modelo de produção contínua, comum em franquias com base literária consolidada. A adaptação sequencial dos livros segue a estrutura original da obra criada por J.K. Rowling, autora da série.

A ausência de novos anúncios sobre elenco e direção sugere que a emissora prioriza a consolidação da primeira temporada antes de ampliar o escopo criativo. O cronograma de gravações no mesmo ano da estreia aponta para uma tentativa de manter regularidade entre os lançamentos.

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O que se sabe sobre a nova série de 'Harry Potter'?

Série mantém base original, mas traz mudanças

A série será baseada diretamente nos livros, com ajustes em relação aos filmes.

Entre as diferenças observadas estão:

  • Uso do título “Harry Potter e a Pedra Filosofal”
  • Novas cenas, como Harry em escola antes de Hogwarts
  • Mudanças visuais em elementos como o quadribol

A proposta é expandir a narrativa, com mais tempo para desenvolver personagens e eventos.

Elenco da nova série de 'Harry Potter'

O trio principal será interpretado por novos atores:

  • Dominic McLaughlin (Harry Potter)
  • Arabella Stanton (Hermione Granger)
  • Alastair Stout (Ron Weasley)

O elenco também inclui:

  • John Lithgow (Dumbledore)
  • Janet McTeer (McGonagall)
  • Paapa Essiedu (Snape)
  • Nick Frost (Hagrid)

Outros nomes completam a produção, incluindo personagens do universo escolar de Hogwarts.

Quando estreia a série de 'Harry Potter'?

A estreia da primeira temporada da série de "Harry Potter" está prevista para o período de Natal de 2026, no streaming da HBO.

O projeto completo deve se estender por cerca de 10 anos, acompanhando a adaptação dos sete livros.

Acompanhe tudo sobre:Harry PotterHBOSéries

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