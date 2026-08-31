‘Anel de Fogo’ poderá ser visto no Brasil durante o Carnaval de 2027

Eclipse anular: Lua ficará diante do Sol e produzirá o efeito conhecido como 'Anel de Fogo' (George Pachantouris/Getty Images)
Redatora
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11h58.
Um eclipse solar anular poderá transformar o céu do Brasil durante o Carnaval de 2027. O fenômeno está previsto para 6 de fevereiro, sábado de Carnaval, e será parcialmente visível em todo o país.
Em algumas áreas da Região Sul, porém, será possível observar a fase anular do eclipse. É quando a Lua passa diante do Sol, mas não cobre completamente o disco solar.
Como a Lua estará mais distante da Terra durante o fenômeno, seu tamanho aparente será menor que o do Sol. Assim, uma faixa brilhante permanecerá visível ao redor da Lua, formando o chamado “Anel de Fogo”.
De acordo com a plataforma Time And Date, a faixa de anularidade atravessará principalmente áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Fora dessa faixa, o eclipse será parcial. Ainda assim, a Lua cobrirá apenas parte do Sol, com diferentes níveis de visibilidade.
O eclipse completo terminará às 16h53. Os horários podem variar ligeiramente de acordo com a localização do observador. Por isso, quem pretende acompanhar o fenômeno deve consultar os horários específicos para a cidade escolhida.
Os eclipses solares acontecem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia parte ou toda a luz solar. No eclipse total, a Lua consegue cobrir completamente o disco solar para quem está na faixa de totalidade.
No eclipse parcial, apenas uma parte do Sol fica encoberta. Já no eclipse anular, a Lua parece menor no céu e não consegue esconder o Sol por inteiro. O resultado é um círculo luminoso ao redor da Lua. É justamente esse efeito que deu ao eclipse anular o popular nome de “Anel de Fogo”.