Ciência

‘Anel de Fogo’ poderá ser visto no Brasil durante o Carnaval de 2027

Eclipse solar anular acontece em fevereiro do ano que vem e será visto de forma anular no Sul e parcial em outras regiões; saiba cidades e horários

Eclipse anular: Lua ficará diante do Sol e produzirá o efeito conhecido como 'Anel de Fogo' (George Pachantouris/Getty Images)

Eclipse anular: Lua ficará diante do Sol e produzirá o efeito conhecido como 'Anel de Fogo' (George Pachantouris/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11h58.

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Um eclipse solar anular poderá transformar o céu do Brasil durante o Carnaval de 2027. O fenômeno está previsto para 6 de fevereiro, sábado de Carnaval, e será parcialmente visível em todo o país.

Em algumas áreas da Região Sul, porém, será possível observar a fase anular do eclipse. É quando a Lua passa diante do Sol, mas não cobre completamente o disco solar.

Como a Lua estará mais distante da Terra durante o fenômeno, seu tamanho aparente será menor que o do Sol. Assim, uma faixa brilhante permanecerá visível ao redor da Lua, formando o chamado “Anel de Fogo”.

Onde será possível ver o 'Anel de Fogo'?

De acordo com a plataforma Time And Date, a faixa de anularidade atravessará principalmente áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

  • Rio Grande do Sul: arredores de Santa Vitória do Palmar, Paso Real e Picada da Mata;
  • Paraná: Pato Branco, Francisco Beltrão e Palmas, entre outras cidades do sul do estado;
  • Santa Catarina: principalmente o extremo sul, incluindo Criciúma, Araranguá e Sombrio.

Fora dessa faixa, o eclipse será parcial. Ainda assim, a Lua cobrirá apenas parte do Sol, com diferentes níveis de visibilidade.

  • Rio de Janeiro: a capital, Niterói e cidades da Baixada Fluminense terão cerca de 90% do Sol encoberto;
  • Roraima: aproximadamente 7,7% do disco solar ficará encoberto;

Que horas será o eclipse de 2027?

Considerando o horário de Brasília, o eclipse parcial começará às 10h53. A fase anular está prevista para começar às 12h42 e terminar às 12h49.

O eclipse completo terminará às 16h53. Os horários podem variar ligeiramente de acordo com a localização do observador. Por isso, quem pretende acompanhar o fenômeno deve consultar os horários específicos para a cidade escolhida.

Por que o eclipse forma um 'Anel de Fogo'?

Os eclipses solares acontecem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia parte ou toda a luz solar. No eclipse total, a Lua consegue cobrir completamente o disco solar para quem está na faixa de totalidade.

No eclipse parcial, apenas uma parte do Sol fica encoberta. Já no eclipse anular, a Lua parece menor no céu e não consegue esconder o Sol por inteiro. O resultado é um círculo luminoso ao redor da Lua. É justamente esse efeito que deu ao eclipse anular o popular nome de “Anel de Fogo”.

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