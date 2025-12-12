'Hogwarts Legacy' é liberado para jogar gratuitamente; veja o passo a passo

"Hogwarts Legacy": jogo se baseia no universo dos filmes de "Harry Potter" (Warner Bros/Divulgação)
Repórter
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19h22.
Última atualização em 12 de dezembro de 2025 às 19h31.
A Epic Games surpreendeu seus usuários com uma oferta especial de final de ano: o aclamado "Hogwarts Legacy", um RPG ambientado no universo de "Harry Potter", está sendo disponibilizado gratuitamente em sua loja virtual. A promoção é válida até 13h do dia 18 de dezembro.
Para garantir sua cópia gratuita de "Hogwarts Legacy", siga estes passos:
Lançado em 2023, "Hogwarts Legacy" é um RPG de ação em mundo aberto desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. O jogo se passa no universo de Harry Potter, mas em um período anterior à história dos livros, no século XIX, com o jogador criando um personagem que ingressa no quinto ano em Hogwarts. O personagem tem uma habilidade única que o torna capaz de controlar uma magia ancestral, e cabe ao jogador explorar o castelo e suas aulas para desvendar um segredo antigo que ameaça o mundo mágico.
Os jogadores podem aprender feitiços, poções e participar de aulas de Defesa Contra as Artes das Trevas, Herbologia, e muito mais. Além disso, o jogo oferece a chance de explorar uma versão expansiva de Hogwarts, com novas aventuras e segredos para descobrir.