'Hogwarts Legacy' é liberado para jogar gratuitamente; veja o passo a passo

A Epic Games surpreendeu seus usuários com uma oferta especial de final de ano: o aclamado "Hogwarts Legacy", um RPG ambientado no universo de "Harry Potter", está sendo disponibilizado gratuitamente em sua loja virtual. A promoção é válida até 13h do dia 18 de dezembro.

Como resgatar o jogo de graça?

Para garantir sua cópia gratuita de "Hogwarts Legacy", siga estes passos:

Crie ou entre na sua conta Epic Games. A Epic Games é responsável por jogos populares como Fortnite, Rocket League e Fall Guys.

Acesse a Epic Games Store através do site ou do aplicativo.

Procure por "Hogwarts Legacy" na loja.

Clique em "Baixar" para adicionar o jogo à sua conta.

O que é Hogwarts Legacy?

Lançado em 2023, "Hogwarts Legacy" é um RPG de ação em mundo aberto desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. O jogo se passa no universo de Harry Potter, mas em um período anterior à história dos livros, no século XIX, com o jogador criando um personagem que ingressa no quinto ano em Hogwarts. O personagem tem uma habilidade única que o torna capaz de controlar uma magia ancestral, e cabe ao jogador explorar o castelo e suas aulas para desvendar um segredo antigo que ameaça o mundo mágico.

Os jogadores podem aprender feitiços, poções e participar de aulas de Defesa Contra as Artes das Trevas, Herbologia, e muito mais. Além disso, o jogo oferece a chance de explorar uma versão expansiva de Hogwarts, com novas aventuras e segredos para descobrir.

Veja o trailer