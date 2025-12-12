Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Hogwarts Legacy' é liberado para jogar gratuitamente; veja o passo a passo

Apesar da surpresa para os fãs de "Harry Potter", o jogo ficará de graça por alguns dias

"Hogwarts Legacy": jogo se baseia no universo dos filmes de "Harry Potter" (Warner Bros/Divulgação)

"Hogwarts Legacy": jogo se baseia no universo dos filmes de "Harry Potter" (Warner Bros/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19h22.

Última atualização em 12 de dezembro de 2025 às 19h31.

Tudo sobreGames
Saiba mais

A Epic Games surpreendeu seus usuários com uma oferta especial de final de ano: o aclamado "Hogwarts Legacy", um RPG ambientado no universo de "Harry Potter", está sendo disponibilizado gratuitamente em sua loja virtual. A promoção é válida até 13h do dia 18 de dezembro.

Como resgatar o jogo de graça?

Para garantir sua cópia gratuita de "Hogwarts Legacy", siga estes passos:

  • Crie ou entre na sua conta Epic Games. A Epic Games é responsável por jogos populares como Fortnite, Rocket League e Fall Guys.
  • Acesse a Epic Games Store através do site ou do aplicativo.
  • Procure por "Hogwarts Legacy" na loja.
  • Clique em "Baixar" para adicionar o jogo à sua conta.

O que é Hogwarts Legacy?

Lançado em 2023, "Hogwarts Legacy" é um RPG de ação em mundo aberto desenvolvido pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros. O jogo se passa no universo de Harry Potter, mas em um período anterior à história dos livros, no século XIX, com o jogador criando um personagem que ingressa no quinto ano em Hogwarts. O personagem tem uma habilidade única que o torna capaz de controlar uma magia ancestral, e cabe ao jogador explorar o castelo e suas aulas para desvendar um segredo antigo que ameaça o mundo mágico.

Os jogadores podem aprender feitiços, poções e participar de aulas de Defesa Contra as Artes das Trevas, Herbologia, e muito mais. Além disso, o jogo oferece a chance de explorar uma versão expansiva de Hogwarts, com novas aventuras e segredos para descobrir.

Veja o trailer

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:GamesWarnerEpic GamesHarry Potter

Mais de Pop

Iron Maiden anuncia show único em São Paulo em 2026; veja data e ingressos

Onde serão as casas de vidro do BBB 26? Globo já confirmou dois locais

Para 'pai' do ChatGPT, criar bebês é impossível sem IA

Tudo o que sabemos sobre o BBB 26 um mês antes da estreia

Mais na Exame

Ciência

Quantos prédios existem ao redor do mundo? Descubra com este novo mapa 3D

Brasil

Ficou sem luz? Saiba como pedir indenização à Enel

Mercados

Ibovespa destoa de NY e fecha em alta de quase 1%; na semana avança 2,16%

Future of Money

Satoshi Nakamoto: criador do bitcoin ganha estátua na Bolsa de Nova York