25 anos de Harry Potter: confira a programação especial criada pela Warner e HBO

A Warner Bros. Discovery revelou seus planos para o programa de "Volta a Hogwarts" de 2026, uma celebração global do aniversário de 25 anos do lançamento de "Harry Potter e A Pedra Filosofal".

Entre as atividades planejadas estão uma reestreia nos cinemas com duração de uma semana, eventos ao vivo para fãs em quatro regiões do mundo e novos trechos da próxima série original da HBO.

Entenda a celebração especial de Harry Potter

A comemoração anual da Warner de "Volta a Hogwarts" acontece em 1º de setembro, quando os alunos tradicionalmente retornam à escola em "Harry Potter". Ao longo dos anos, a tradição se tornou um evento global que une fãs no cinema e em eventos temáticos.

Como parte do aniversário de 25 anos de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", o filme terá uma semana de reexibição no cinema com 12 minutos adicionais de filmagens de bastidores nunca vistas antes e imagens inéditas da nova série do HBO Max.

Entre os dias 27 de agosto e 3 de setembro, os oito filmes de Harry Potter terão sessões de cinema ao redor do mundo.

Confira a programação ao redor do mundo

Em Londres, a HBO Max irá realizar sua primeira celebração de "Volta a Hogwarts" para preparar o público para a estreia da série no Natal. O evento irá incluir brincadeiras temáticas para os fãs e brindes inspirados no novo projeto.

Outras comemorações ao vivo também estão planejadas na França, Itália, Espanha, Alemanha, China, Austrália e Japão. Os destaques incluem uma aula de varinha no Palácio de Versalhes, em Paris, com coreografia de Paul Harris, e ativações de aniversário na China com a instalação “Owl Messenger”.

Os parques temáticos não ficarão de fora da comemoração. Entre 1° de agosto e 1° de setembro, o Universal Orlando Resort e o Universal Studios Hollywood terão experiências exclusivas, incluindo o retorno do espetáculo de projeção “Hogwarts Always” no Mundo Mágico de Harry Potter – Hogsmeade, em Orlando.

Na Universal Studios do Japão, alguns fãs sortudos terão a sorte de aproveitar a magia no Mundo Mágico após o horário de funcionamento no dia 1° de setembro. Enquanto isso, o resort de Beijing terá sua própria projeção de "Hogwarts Always".

O Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter marcará o dia com um anúncio transmitido às 11h, que será repetido a cada 30 minutos na Plataforma 9¾.

O estúdio também está realizando um concurso para que um fã ganhe um baú personalizado de Hogwarts autografado pelos membros do elenco Bonnie Wright, Mark Williams, James e Oliver Phelps, além de dois ingressos para visitar o local no dia 1º de setembro.

Tóquio e Nova York também terão suas próprias contagens regressivas no Warner Bros. Studio Tour e na Harry Potter Shop, respectivamente.

Mundo mágico online

Os jogos virtuais de Harry Potter ("Hogwarts Mystery" e "Harry Potter: Puzzles & Spells") também entrarão na brincadeira com missões e recompensas especiais, além de uma contagem regressiva virtual.

O dia mágico deve ser encerrado com o evento anual Back to Hogwarts Showcase, transmitido ao vivo no dia 1º de setembro pelos canais oficiais do Harry Potter no YouTube e no TikTok, com anúncios de toda a franquia.

No Brasil

Para os fãs brasileiros, será possível ir ao cinema para o relançamento do primeiro filme da franquia.

As exibições serão apenas no dia 30 de agosto, um domingo. Os ingressos antecipados estarão disponíveis para venda a partir do dia 31 de julho.