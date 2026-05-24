Harry Potter: qual é a ordem ideal para assistir aos filmes da franquia?

A saga "Harry Potter" marcou uma geração e se transformou em um dos maiores fenômenos da cultura pop. Mais de duas décadas após a estreia do primeiro longa, muita gente ainda tem dúvidas sobre qual é a melhor ordem para assistir aos filmes do chamado Mundo Bruxo.

Saga 'Harry Potter' tem oito filmes e durou uma década

A sequência principal acompanha o crescimento de Harry desde sua chegada a Hogwarts até o confronto final contra Voldemort. Como a narrativa é contínua, a recomendação mais comum entre fãs e especialistas é seguir a ordem de lançamento, já que os acontecimentos se conectam diretamente.

A maratona começa com:

Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001)

(2001) Harry Potter e a Câmara Secreta (2002)

(2002) Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004)

Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005)

Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007)

Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009)

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2010)

Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011)

Franquia se expandiu com 'Animais Fantásticos'

O universo criado por Rowling ficou ainda maior com a chegada da franquia "Animais Fantásticos e Onde Habitam". Diferente dos filmes centrais, os derivados se passam décadas antes do nascimento de Harry Potter e mostram o passado do mundo mágico, incluindo eventos ligados a Dumbledore e Grindelwald.

Quem quiser seguir a cronologia dos acontecimentos deve seguir esta ordem:

Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016)

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (2018)

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (2022)

Depois disso, entram os oito filmes clássicos de Harry Potter. Mesmo assim, muitos fãs consideram que começar pelos derivados pode reduzir parte do impacto de revelações importantes da saga original.

Por isso, assistir primeiro aos filmes lançados entre 2001 e 2011 ainda costuma ser visto como a experiência mais completa para novos espectadores.