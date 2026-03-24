Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

HBO divulga as primeiras imagens da nova série de 'Harry Potter'; confira

A nova série de 'Harry Potter' está sendo produzida pela HBO Max e tem estreia prevista para 2027

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para 2027 (Warner Bros./Reprodução)

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para 2027 (Warner Bros./Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de março de 2026 às 13h39.

A HBO divulgou nesta terça-feira, 24, a primeira imagem da nova série de "Harry Potter". A cena mostra Harry, o protagonista da saga, de costas em Hogwarts.

Na legenda, a produção da série escreveu "Amanhã ⚡️" e já deixou os fãs mais ansiosos para anúncios da franquia. Confira:

View this post on Instagram

A post shared by Harry Potter (@harrypotter)

O que se sabe sobre a série de 'Harry Potter'

A nova série de "Harry Potter" está sendo produzida pela HBO Max e tem estreia prevista para 2027. A primeira temporada deve contar com oito episódios.

Segundo a produção, a adaptação pretende explorar a história com maior fidelidade aos livros e ampliar o ponto de vista dos personagens.

Entre os nomes já confirmados no elenco estão:

  • Dominic McLaughlin como Harry Potter
  • Arabella Stanton como Hermione Granger
  • Alastair Stout como Ron Weasley
  • John Lithgow que interpretará Alvo Dumbledore
  • Johnny Flynn, escalado como Lúcio Malfoy

Fenômeno da franquia 'Harry Potter'

A saga cinematográfica de "Harry Potter" foi lançada entre os anos 2000 e 2011, com oito filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Os longas se tornaram um fenômeno global de bilheteria e continuam disponíveis no catálogo da HBO Max.

Nos últimos anos, o universo da franquia também se expandiu para outras produções, como os filmes da série "Animais Fantásticos" e o jogo "Hogwarts Legacy", que registrou milhões de unidades vendidas.

Acompanhe tudo sobre:HBOHBO MaxHarry Potter

Mais de Pop

'Bridgerton' confirma casal da 5ª temporada; veja o que muda em relação aos livros

‘O Testamento’: quem controla a fortuna de Anita Harley

Lollapalooza confirma datas de 2027 e abre venda para LollaLovers

João Rock 2026 anuncia line-up completo do festival; veja as atrações e como comprar ingressos

Mais na Exame

Minhas Finanças

Pix fora do ar? Clientes de vários bancos relatam instabilidades nesta terça

Casual

A volta dos bigodes: tendência de moda ou nostalgia dos anos 1970?

Pop

'Bridgerton' confirma casal da 5ª temporada; veja o que muda em relação aos livros

Um conteúdo Bússola

‘IA com lastro’ e outras três apostas para empresas se diferenciarem em 2026