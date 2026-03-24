HBO divulga as primeiras imagens da nova série de 'Harry Potter'; confira

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para 2027 (Warner Bros./Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de março de 2026 às 13h39.
A HBO divulgou nesta terça-feira, 24, a primeira imagem da nova série de "Harry Potter". A cena mostra Harry, o protagonista da saga, de costas em Hogwarts.
Na legenda, a produção da série escreveu "Amanhã ⚡️" e já deixou os fãs mais ansiosos para anúncios da franquia. Confira:
View this post on Instagram
A nova série de "Harry Potter" está sendo produzida pela HBO Max e tem estreia prevista para 2027. A primeira temporada deve contar com oito episódios.
Segundo a produção, a adaptação pretende explorar a história com maior fidelidade aos livros e ampliar o ponto de vista dos personagens.
Entre os nomes já confirmados no elenco estão:
A saga cinematográfica de "Harry Potter" foi lançada entre os anos 2000 e 2011, com oito filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.
Os longas se tornaram um fenômeno global de bilheteria e continuam disponíveis no catálogo da HBO Max.
Nos últimos anos, o universo da franquia também se expandiu para outras produções, como os filmes da série "Animais Fantásticos" e o jogo "Hogwarts Legacy", que registrou milhões de unidades vendidas.