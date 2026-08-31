Take-Two avança em investigação sobre vazamentos de GTA 6; saiba mais sobre o caso

A Take-Two, empresa controladora da Rockstar Games, recorreu à Justiça para obter informações do Discord relacionadas aos vazamentos de GTA 6. A companhia intimou a plataforma a fornecer dados ligados a servidores e usuários que podem ajudar a identificar os responsáveis pelo grupo Cyberleek.

O Cyberleek passou a divulgar trechos de gameplay, cenas que mostram o jogo em funcionamento, antes da apresentação oficial desse material pela Rockstar. A investigação busca determinar a origem dos arquivos e identificar as pessoas envolvidas na distribuição do conteúdo.

As informações obtidas por meio da intimação serão mantidas sob sigilo, segundo a Take-Two, sob o argumento de que a divulgação pública dos dados poderia interferir na investigação. A companhia também declarou que o processo está "evoluindo rapidamente".

Nas últimas duas semanas, diferentes conteúdos relacionados a GTA 6 apareceram na internet antes da divulgação prevista pela desenvolvedora. Entre eles estão cenas do prólogo, sequências ambientadas em um clube de nudismo e perseguições policiais.

A Rockstar apresentou oficialmente o gameplay do jogo, em 27 de agosto, durante a estreia do Olhar Estendido na Netflix. O material divulgado tem 26 minutos e apresenta mecânicas que estarão presentes em GTA 6.

GTA 6: o que se sabe sobre o jogo

Desenvolvido novamente pela Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 será o primeiro título principal da série desde GTA 5, lançado em 2013. O intervalo entre os dois jogos chega a 13 anos.

A história de GTA 6 será ambientada em um mundo aberto inspirado na Flórida, nos Estados Unidos. Entre os locais presentes está Vice City, versão fictícia de Miami que apareceu no primeiro GTA e, posteriormente, serviu como cenário de GTA Vice City, lançado em 2002.

A campanha terá dois protagonistas: Lucia e Jason. Os personagens formam um casal com histórico criminal e seguem uma dinâmica associada a Bonnie e Clyde enquanto entram no universo do crime de Vice City.

GTA 6 tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. Até o momento, uma versão para PC não foi anunciada.