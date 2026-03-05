Pop

'Hogwarts Legacy 2': Warner dá pista sobre possível data de lançamento

Executivos sugerem novo jogo alinhado à estreia da série de 'Harry Potter' da HBO

'Hogwarts Legacy 2': continuação do jogo de RPG ambientado no universo de Harry Potter (Divulgação/Warner Bros.)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 5 de março de 2026 às 16h29.

A Warner Bros. indicou que uma sequência de “Hogwarts Legacy” pode ser lançada em 2027, período que também deve marcar a estreia da nova série de “Harry Potter” produzida pela HBO.

A possibilidade foi mencionada por JB Perrette, presidente de streaming global e games da companhia, durante uma teleconferência de resultados financeiros, de acordo com a Rolling Stone Brasil.

Estratégia da Warner para os próximos anos

Segundo o executivo, os próximos anos devem marcar uma retomada da estratégia focada em grandes franquias. Perrette ainda acrescentou que os resultados mais expressivos da divisão de jogos devem aparecer entre 2027 e 2028.

Embora não tenha confirmado diretamente o desenvolvimento de um novo jogo da franquia, a declaração foi interpretada como um indicativo de que uma sequência de “Hogwarts Legacy” pode chegar nesse período.

Ainda na teleconferência, Perrette afirmou que a empresa pretende concentrar seus investimentos em quatro grandes franquias:

  • Hogwarts Legacy”;
  • Mortal Kombat”;
  • Game of Thrones”;
  • Universo DC, especialmente jogos ligados ao personagem Batman.

A estratégia busca reforçar marcas com maior potencial comercial após o desempenho abaixo do esperado de jogos como “Suicide Squad: Kill the Justice League” e “MultiVersus”, lançados em 2024.

Sucesso comercial do primeiro jogo

Lançado em 2023 pela Avalanche Software, “Hogwarts Legacy” se tornou um dos maiores sucessos da divisão de games da Warner.

O jogo vendeu mais de 12 milhões de cópias nas duas primeiras semanas, consolidando-se como um dos títulos mais populares daquele ano.

A história se passa cerca de 100 anos antes dos eventos dos livros de “Harry Potter”, permitindo explorar o universo de Hogwarts sem interferir diretamente na narrativa principal da saga.

Possível conexão com a série de 'Harry Potter'

Rumores indicam que a equipe de desenvolvimento pode coordenar elementos narrativos da sequência com a nova série da HBO.

Essa integração pode incluir referências a personagens, eventos históricos do universo mágico ou locais que também apareçam na produção televisiva.

Caso a estratégia se confirme, a Warner pode ampliar a integração entre games, séries e outras produções da franquia "Harry Potter".

Acompanhe tudo sobre:JogosWarnerHarry Potter

