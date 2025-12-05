A Netflix apresentou nesta quinta-feira, 5, a proposta mais alta entre os interessados na compra da Warner Bros Discovery, o que aumentou a disputa por um negócio que tem o potencial de transformar a indústria de mídia.

A jogada da companhia de streaming foi relatada à agência Reuters por uma fonte envolvida no processo de aquisição

A oferta da Netflix mira todos os ativos da Warner Bros Discovery, como os estúdios de TV e cinema e a unidade de streaming. A proposta é reduzir os custos de streaming para os consumidores ao integrar os serviços da Netflix e HBO Max.

Anteriormente, a imprensa americana informou que, para surpreender o CEO da Warner, David Zaslav, a Netflix havia preparado uma oferta de compra majoritariamente em dinheiro.

Na manhã desta quinta-feira, a CNBC revelou que a proposta da Netflix é composta por 85% em dinheiro pelos ativos que busca adquirir.

Quem dá mais?

A Warner Bros Discovery está aguardando uma nova rodada de ofertas até o final desta semana, segundo o Wall Street Journal, após a Paramount Skydance alegar, nesta quinta-feira, que a empresa estava conduzindo um processo de venda injusto, favorecendo a Netflix em detrimento de outros concorrentes.

A Warner Bros teria recebido ofertas mais vantajosas de outros compradores potenciais, como Paramount, Comcast e Netflix, no início da semana, após solicitar que esses interessados melhorassem suas propostas iniciais feitas no final de novembro.

Na carta enviada a David Zaslav, a equipe jurídica da Paramount expressou preocupações sobre a "justiça e adequação" do processo licitatório, citando reportagens de veículos de imprensa dos Estados Unidos que indicam um favorecimento da direção da Warner Bros. Discovery à proposta da Netflix (veja a íntegra da carta).

A Paramount Skydance, sob a liderança de David Ellison, solicitou confirmação sobre a formação de um comitê especial independente, composto por membros imparciais do conselho, para avaliar as ofertas e supervisionar o processo de venda, conforme detalhado na carta.

"Instamos veementemente que o senhor autorize a formação de um comitê especial composto por diretores sem qualquer aparência de parcialidade ou obrigação para com terceiros cujos interesses possam divergir dos interesses dos acionistas", afirmou a equipe jurídica da Paramount no documento.

A Paramount demonstrou interesse em adquirir a Warner Bros Discovery e todos os seus ativos. Em outubro, o conselho da Warner rejeitou uma oferta de cerca de US$ 60 bilhões feita pela Paramount e iniciou o processo formal de venda.