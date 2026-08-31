Semana do Cinema volta em setembro com ingressos a partir de R$ 10

A Semana do Cinema terá uma nova edição entre 10 e 16 de setembro, com ingressos a partir de R$ 10 em cinemas de todo o país. Nas sessões iniciadas antes das 17h, o valor será de R$ 10; nos demais horários, os ingressos custarão R$ 12.

A promoção vale para sessões tradicionais, inclusive aos fins de semana, mas não inclui pré-estreias, shows e salas especiais. Os cinemas participantes também deverão oferecer combos de pipoca e refrigerante a preços promocionais.

Como funciona a Semana do Cinema

A campanha chega à nona edição e é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Os ingressos promocionais estarão disponíveis entre 10 e 16 de setembro nas redes paticipantes. Segundo as organizadoras, 100% dos cinemas brasileiros participam da edição.

A edição anterior ocorreu em fevereiro e registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos. Desde o início da campanha, mais de 26,7 milhões de pessoas já participaram das edições da Semana do Cinema, segundo as entidades do setor.

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