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Semana do Cinema volta em setembro com ingressos a partir de R$ 10

Nona edição da promoção terá ingressos de R$ 10 e R$ 12 e busca superar os 3,9 milhões de entradas vendidas em fevereiro

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11h19.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 11h45.

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A Semana do Cinema terá uma nova edição entre 10 e 16 de setembro, com ingressos a partir de R$ 10 em cinemas de todo o país. Nas sessões iniciadas antes das 17h, o valor será de R$ 10; nos demais horários, os ingressos custarão R$ 12.

A promoção vale para sessões tradicionais, inclusive aos fins de semana, mas não inclui pré-estreias, shows e salas especiais. Os cinemas participantes também deverão oferecer combos de pipoca e refrigerante a preços promocionais.

Como funciona a Semana do Cinema

A campanha chega à nona edição e é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Os ingressos promocionais estarão disponíveis entre 10 e 16 de setembro nas redes paticipantes. Segundo as organizadoras, 100% dos cinemas brasileiros participam da edição.

A edição anterior ocorreu em fevereiro e registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos. Desde o início da campanha, mais de 26,7 milhões de pessoas já participaram das edições da Semana do Cinema, segundo as entidades do setor.

Serviço

  • Data: 10 a 16 de setembro
  • Ingressos: R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 nos demais horários
  • Onde: cinemas participantes em todo o Brasil
  • Exceções: pré-estreias, shows e salas especiais
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