Após morte de Rick, esposa publica homenagem e resgata história do casal antes da fama

Geralda Helena, esposa do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, publicou uma homenagem ao artista nesta quarta-feira, um dia após a confirmação da morte do músico em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. O casal mantinha um relacionamento havia 42 anos.

Na publicação feita no Instagram, Geralda relembrou o início da história dos dois, quando ainda eram adolescentes, e destacou a trajetória construída juntos, desde o período anterior à fama até a formação da família.

“Como eu me despeço de você depois de 42 anos? Nós éramos praticamente dois adolescentes quando nossa história começou”, escreveu a esposa do cantor. Ela afirmou que os dois enfrentaram dificuldades no início da relação e que a presença do marido fez parte de diferentes fases de sua vida.

“Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida”, afirmou.

Quem é Geralda Helena, esposa de Rick

A relação entre Geralda Helena e Geraldo Antônio de Carvalho, nome de batismo de Rick, começou antes do reconhecimento nacional do cantor. Na época, o músico fazia apresentações em Brasília com a dupla Sereno & Serenata, ao lado da irmã Dalva, enquanto buscava ajudar a família após a mudança do Tocantins para o Distrito Federal.

O primeiro encontro entre os dois aconteceu durante uma apresentação em uma casa noturna de Brasília. Em entrevista à revista Caras, em 2010, Geralda contou que se interessou pelo cantor após assistir a um show e descreveu o momento como “amor à primeira vista”.

Do relacionamento nasceram os filhos Mônica, de 40 anos, e Victor Henrique, de 38 anos. Em entrevistas, Rick costumava falar sobre a relação próxima com a família, mesmo diante da rotina de viagens causada pela carreira musical.

Em declaração à Caras, o cantor afirmou que mantinha uma relação de amizade e proximidade com os filhos e destacou a parceria com Geralda. Segundo ele, a esposa também teve papel importante na criação dos filhos durante os períodos em que ele permanecia fora de casa por compromissos profissionais.

A trajetória do casal também passou por momentos de dificuldade antes do sucesso da dupla. Geralda afirmou que o sentimento entre os dois foi um dos fatores que sustentaram a relação durante os anos de instabilidade financeira.

Em entrevista publicada em 2010, ela contou que permaneceu ao lado do cantor durante os períodos mais difíceis e afirmou que acreditava na carreira de Rick.

O próprio músico relatou que chegou a enfrentar dificuldades financeiras após um problema vocal que o afastou dos palcos por cinco meses. Segundo Rick, ele e Geralda passaram por uma fase de escassez antes da consolidação da carreira.

Casamento religioso e homenagem musical

Após décadas de relacionamento, Rick e Geralda oficializaram a união em uma cerimônia religiosa realizada em março de 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo.

A celebração contou com a participação do padre Fábio de Melo e reuniu convidados como Daniel, Chitãozinho e Zilu Camargo, que participou como madrinha.

Durante a cerimônia, Rick apresentou a música “Perfeição”, composta especialmente para a esposa. Na ocasião, Geralda afirmou que realizar o casamento no santuário era um desejo antigo do casal. Naquele período, os dois já tinham filhos e netos.

Renner publica homenagem após morte do parceiro

Renner, parceiro musical de Rick há quatro décadas, também fez uma publicação nas redes sociais após a confirmação da morte do cantor. O artista compartilhou um vídeo da cantora mirim Gigica Prado, que apareceu emocionada ao falar sobre a perda.

Na gravação, a menina relembrou um momento em que foi convidada por Rick para subir ao palco durante uma apresentação. Ela afirmou que o cantor “foi morar com o Papai do Céu” e enviou uma mensagem ao músico e a Renner.

A publicação ocorreu após a confirmação da morte de Rick, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. A queda da aeronave deixou cinco mortos.

Acidente de helicóptero em Santa Catarina

O helicóptero havia saído de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na região da Serra Catarinense.

Após a queda, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira participaram das buscas. Os destroços foram encontrados em uma área rural de Urubici.

Também morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Trajetória de Rick e Renner na música sertaneja

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, formou com Renner, Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas da música sertaneja brasileira. Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria profissional em 1986.

Ao longo da carreira, lançaram músicas como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Só Pensando em Você”. A dupla passou por períodos de separação e retomou os trabalhos em 2018, após projetos individuais dos artistas.

Em 2026, Rick e Renner completaram 40 anos de trajetória musical.