Netflix confirma 2ª temporada de 'A Garota do Remo'; veja o que já se sabe

A história de Teagan ainda está longe de chegar ao fim. A Netflix confirmou a segunda temporada de "A Garota do Remo", série adolescente ambientada no universo competitivo do remo escolar.

A renovação foi anunciada nesta terça-feira, 22, poucos dias depois da estreia da primeira temporada. Miku Martineau, Kyle Clark e Sam Braun estão entre os nomes confirmados para retornar.

A primeira temporada chegou à Netflix em 10 de setembro, com oito episódios. A produção acompanha Teagan Tao, uma jovem remadora que se muda para uma pequena cidade após um escândalo envolvendo sua família e passa a estudar na tradicional Easton Prep.

Agora, a expectativa está voltada para os novos rumos da personagem, principalmente depois dos acontecimentos do último episódio.

Quando estreia a 2ª temporada de 'A Garota do Remo'?

A Netflix ainda não divulgou uma data de estreia para a segunda temporada, nem informações oficiais sobre o início das gravações, quantidade de episódios ou previsão para o lançamento.

O que pode acontecer na nova temporada?

O final da primeira temporada deixou diferentes caminhos abertos para Teagan. Depois de entrar na Easton Prep como integrante da equipe masculina de remo, a jovem passa a ter a possibilidade de fazer parte de um time feminino. A mudança pode alterar sua trajetória dentro do esporte.

A nova equipe foi formada por Britney, personagem de Sage Linder, que também deve ganhar espaço na continuação.

A relação entre as duas pode se tornar um dos novos focos da trama. Ao longo da primeira temporada, Britney e Teagan tiveram momentos de rivalidade, e a formação de uma equipe feminina cria uma situação diferente para as personagens.

Teagan vai escolher entre Cam e Josh?

O triângulo amoroso continua entre as principais questões deixadas pela primeira temporada.

Teagan desenvolveu uma relação com Cam, interpretado por Kyle Clark, ao mesmo tempo em que manteve uma ligação com Josh, vivido por Sam Braun.

O encerramento da temporada deixou espaço para novas possibilidades entre os três. A Netflix, porém, ainda não revelou qual será o destino do relacionamento.