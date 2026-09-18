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GTA 6 pode ter multiplayer lançado em 2027, segundo CEO da Twitch

Multiplayer de GTA 6 pode chegar em uma segunda fase do lançamento, seguindo uma estratégia semelhante à usada pela Rockstar em jogos anteriores

GTA 6: jogo será lançado em novembro de 2026 (Reprodução)

GTA 6: jogo será lançado em novembro de 2026 (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14h37.

Última atualização em 18 de setembro de 2026 às 14h45.

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RESUMO | O multiplayer de GTA 6 deve chegar em 2027, um ano após o lançamento do jogo principal, segundo Dan Clancy, CEO da Twitch. A Rockstar Games ainda não confirmou a data nem um serviço chamado GTA 6 Online. GTA 6 estreia em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A Rockstar Games ainda não divulgou detalhes oficiais sobre o modo multiplayer de GTA 6, mas uma declaração do CEO da Twitch indicou uma possível janela de lançamento para a experiência online do novo jogo da franquia.

Em entrevista à Bloomberg, Dan Clancy afirmou que o multiplayer de GTA 6 deve chegar em 2027, um ano após o lançamento do jogo principal.

A informação surge enquanto a desenvolvedora mantém silêncio sobre os planos para o sucessor do GTA Online, serviço multiplayer lançado em 2013 que se tornou uma das principais plataformas da franquia.

A Twitch já mantém conversas com a Rockstar sobre o lançamento de GTA 6 e sobre possíveis iniciativas voltadas aos criadores de conteúdo da plataforma. Segundo Clancy, o novo jogo deve gerar um aumento de audiência inicialmente, com um impacto ainda maior após a chegada do modo multiplayer.

A declaração do CEO da Twitch aponta que a Rockstar pode separar o lançamento da campanha principal da estreia da experiência online, seguindo uma estratégia semelhante à adotada anteriormente pela empresa.

A Rockstar utilizou uma abordagem parecida com GTA 5, quando lançou o modo online posteriormente ao jogo principal. O formato permitiu que a empresa concentrasse a estreia inicial na campanha para um jogador antes da expansão da experiência conectada.

Rockstar vai lançar o GTA 6 Online?

Apesar da declaração de Dan Clancy, a Rockstar Games não confirmou oficialmente um novo serviço chamado GTA 6 Online nem informou uma data para o lançamento do multiplayer.

Até o momento, 2027 não representa uma data oficial anunciada pela Rockstar, mas uma previsão mencionada pelo CEO da Twitch durante uma entrevista.

Também não existem informações públicas sobre como a empresa pretende conduzir a transição entre o atual GTA Online e uma possível nova estrutura multiplayer para GTA 6.

A Rockstar deve apresentar novos detalhes sobre os recursos online do jogo em seus canais oficiais. Até uma confirmação da desenvolvedora, as informações sobre o multiplayer permanecem baseadas em declarações de parceiros envolvidos nas conversas sobre o lançamento.

O que se sabe sobre o GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay.

Desenvolvido pela Rockstar Games, GTA 6 será o primeiro novo capítulo principal da série em 13 anos após o lançamento de GTA 5, em 2013. O título anterior se tornou um dos jogos mais vendidos da história da indústria de videogames.

A nova produção terá como cenário uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos, com a cidade de Vice City como principal ambiente da narrativa. O local foi apresentado originalmente no primeiro GTA e ganhou destaque próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.

A história acompanha dois protagonistas, Lucia e Jason, personagens envolvidos com atividades criminosas em uma dinâmica inspirada na dupla Bonnie e Clyde. A Rockstar descreve o jogo como uma experiência de mundo aberto ambientada em uma nova versão de Vice City.

GTA 6 tem lançamento previsto para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Até o momento, a Rockstar Games não anunciou uma edição para computadores.

Quando será lançado o multiplayer de GTA 6?

O multiplayer de GTA 6 deve chegar em 2027, segundo Dan Clancy, CEO da Twitch. A Rockstar Games ainda não confirmou oficialmente essa previsão.

A Rockstar Games confirmou o GTA 6 Online?

Não. A Rockstar Games não anunciou um serviço chamado GTA 6 Online nem divulgou uma data oficial para o lançamento do multiplayer.

Por que o multiplayer de GTA 6 pode estrear depois da campanha?

A declaração de Dan Clancy indica que a Rockstar Games pode separar o lançamento da campanha e da experiência online. A empresa adotou uma estratégia semelhante com GTA 5, cujo modo online chegou depois do jogo principal.

Quando GTA 6 será lançado e em quais plataformas?

GTA 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. A Rockstar Games ainda não anunciou uma versão para computadores.

Onde se passa GTA 6 e quem são os protagonistas?

GTA 6 se passa em uma versão fictícia da Flórida, com Vice City como principal cenário. A história acompanha Lucia e Jason, dois protagonistas envolvidos com atividades criminosas em uma dinâmica inspirada em Bonnie e Clyde.

O que a Twitch espera do lançamento de GTA 6?

Segundo Dan Clancy, a Twitch prevê um aumento inicial de audiência com GTA 6 e um impacto ainda maior após a estreia do multiplayer. A plataforma conversa com a Rockstar Games sobre o lançamento e possíveis iniciativas para criadores de conteúdo.

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