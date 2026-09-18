GTA 6 pode ter multiplayer lançado em 2027, segundo CEO da Twitch

RESUMO | O multiplayer de GTA 6 deve chegar em 2027, um ano após o lançamento do jogo principal, segundo Dan Clancy, CEO da Twitch. A Rockstar Games ainda não confirmou a data nem um serviço chamado GTA 6 Online. GTA 6 estreia em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A Rockstar Games ainda não divulgou detalhes oficiais sobre o modo multiplayer de GTA 6, mas uma declaração do CEO da Twitch indicou uma possível janela de lançamento para a experiência online do novo jogo da franquia.

Em entrevista à Bloomberg, Dan Clancy afirmou que o multiplayer de GTA 6 deve chegar em 2027, um ano após o lançamento do jogo principal.

A informação surge enquanto a desenvolvedora mantém silêncio sobre os planos para o sucessor do GTA Online, serviço multiplayer lançado em 2013 que se tornou uma das principais plataformas da franquia.

A Twitch já mantém conversas com a Rockstar sobre o lançamento de GTA 6 e sobre possíveis iniciativas voltadas aos criadores de conteúdo da plataforma. Segundo Clancy, o novo jogo deve gerar um aumento de audiência inicialmente, com um impacto ainda maior após a chegada do modo multiplayer.

A declaração do CEO da Twitch aponta que a Rockstar pode separar o lançamento da campanha principal da estreia da experiência online, seguindo uma estratégia semelhante à adotada anteriormente pela empresa.

A Rockstar utilizou uma abordagem parecida com GTA 5, quando lançou o modo online posteriormente ao jogo principal. O formato permitiu que a empresa concentrasse a estreia inicial na campanha para um jogador antes da expansão da experiência conectada.

Rockstar vai lançar o GTA 6 Online?

Apesar da declaração de Dan Clancy, a Rockstar Games não confirmou oficialmente um novo serviço chamado GTA 6 Online nem informou uma data para o lançamento do multiplayer.

Até o momento, 2027 não representa uma data oficial anunciada pela Rockstar, mas uma previsão mencionada pelo CEO da Twitch durante uma entrevista.

Também não existem informações públicas sobre como a empresa pretende conduzir a transição entre o atual GTA Online e uma possível nova estrutura multiplayer para GTA 6.

A Rockstar deve apresentar novos detalhes sobre os recursos online do jogo em seus canais oficiais. Até uma confirmação da desenvolvedora, as informações sobre o multiplayer permanecem baseadas em declarações de parceiros envolvidos nas conversas sobre o lançamento.

O que se sabe sobre o GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay.

Desenvolvido pela Rockstar Games, GTA 6 será o primeiro novo capítulo principal da série em 13 anos após o lançamento de GTA 5, em 2013. O título anterior se tornou um dos jogos mais vendidos da história da indústria de videogames.

A nova produção terá como cenário uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos, com a cidade de Vice City como principal ambiente da narrativa. O local foi apresentado originalmente no primeiro GTA e ganhou destaque próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.

A história acompanha dois protagonistas, Lucia e Jason, personagens envolvidos com atividades criminosas em uma dinâmica inspirada na dupla Bonnie e Clyde. A Rockstar descreve o jogo como uma experiência de mundo aberto ambientada em uma nova versão de Vice City.

GTA 6 tem lançamento previsto para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Até o momento, a Rockstar Games não anunciou uma edição para computadores.

Quando será lançado o multiplayer de GTA 6?

O multiplayer de GTA 6 deve chegar em 2027, segundo Dan Clancy, CEO da Twitch. A Rockstar Games ainda não confirmou oficialmente essa previsão.

A Rockstar Games confirmou o GTA 6 Online?

Não. A Rockstar Games não anunciou um serviço chamado GTA 6 Online nem divulgou uma data oficial para o lançamento do multiplayer.

Por que o multiplayer de GTA 6 pode estrear depois da campanha?

A declaração de Dan Clancy indica que a Rockstar Games pode separar o lançamento da campanha e da experiência online. A empresa adotou uma estratégia semelhante com GTA 5, cujo modo online chegou depois do jogo principal.

Quando GTA 6 será lançado e em quais plataformas?

GTA 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. A Rockstar Games ainda não anunciou uma versão para computadores.

Onde se passa GTA 6 e quem são os protagonistas?

GTA 6 se passa em uma versão fictícia da Flórida, com Vice City como principal cenário. A história acompanha Lucia e Jason, dois protagonistas envolvidos com atividades criminosas em uma dinâmica inspirada em Bonnie e Clyde.

O que a Twitch espera do lançamento de GTA 6?

Segundo Dan Clancy, a Twitch prevê um aumento inicial de audiência com GTA 6 e um impacto ainda maior após a estreia do multiplayer. A plataforma conversa com a Rockstar Games sobre o lançamento e possíveis iniciativas para criadores de conteúdo.