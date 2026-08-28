GTA 6 pode ser o maior jogo da Rockstar: produtor levou 80 horas para zerar

GTA 6 pode ser a aventura mais longa já produzida pela Rockstar. Em entrevista ao The New York Times, Rob Nelson, produtor da Rockstar North, revelou que levou cerca de 80 horas para concluir o jogo em fevereiro.

O tempo considera a campanha principal e alguns objetivos opcionais que possuem ramificações narrativas. A Rockstar ainda não esclareceu quanto desse período foi dedicado à exploração livre do enorme mundo aberto.

Maior campanha da Rockstar

A marca de 80 horas coloca GTA 6 acima dos principais jogos anteriores do estúdio em duração estimada. Para comparação, GTA 4 e GTA 5 possuem campanhas de aproximadamente 30 horas. Já Red Dead Redemption 2, outro dos grandes projetos da Rockstar, costuma exigir entre 50 e 60 horas para a história principal.

A diferença ganha ainda mais peso porque as 80 horas mencionadas por Nelson incluem apenas parte dos objetivos opcionais. O tempo total para quem pretende explorar o mapa e completar uma quantidade maior de atividades tende a ser consideravelmente maior.

Conteúdo para centenas de horas

Rob Nelson também afirmou que espera que os jogadores aproveitem GTA 6 sem pressa. A proposta segue a tradição da franquia de oferecer um mundo aberto cheio de atividades paralelas.

Entre as opções disponíveis estão partidas de basquete, pesca, exercícios e uma grande quantidade de missões secundárias. Para quem busca completar todo o conteúdo possível, a expectativa é de centenas de horas de jogo.

A duração também combina com a escala apresentada pela Rockstar para a nova aventura. GTA 6 será ambientado em Vice City, versão fictícia de Miami, dentro de um mundo aberto baseado no estado americano da Flórida.

Uma nova história em Vice City

A trama acompanha Lucia e Jason, dois criminosos que formam uma espécie de dupla inspirada em Bonnie e Clyde. Depois de um golpe dar errado, os protagonistas entram em uma conspiração criminosa que se espalha por Leonia, estado fictício que representa a Flórida no universo do jogo.

A Rockstar prepara o lançamento de GTA 6 para 19 de novembro de 2026, inicialmente no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S.

A pré-venda de GTA 6 já está disponível no Brasil, com duas versões. A Standard Edition custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90, tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series X|S. A edição mais completa inclui conteúdos digitais extras, e quem comprar o jogo na pré-venda também recebe o Pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+ na oferta da versão digital.

Confira o gameplay de GTA 6, divulgado nesta quinta-feira, 27: