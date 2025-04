Ubisoft confirma novo jogo no blockchain Ethereum para 2025

A Ubisoft anunciou que irá lançar, ainda em 2025, um novo jogo baseado no blockchain Ethereum. "Might and Magic - Fates" será um jogo de cartas colecionáveis, que podem ser negociadas entre usuários, desenvolvido pela Ubisoft em parceria com a Immutable, plataforma Web3 baseada em Ethereum.

Diferente de muitos jogos baseados em blockchain, que seguem o modelo "play-to-earn", o jogo da Ubisoft seguirá o modelo free-to-play.

Segundo um comunicado da Ubisoft, o lançamento ainda não tem data, mas deve ocorrer em breve e ainda em 2025. "Might and Magic - Fates" estará disponível para iOS e Android. Para os usuários, a inserção da tecnologia blockchain irá facilitar o comércio de cartas do jogo em um marketplace desenvolvido pela Immutable.

Ao divulgar a parceria e o teaser do jogo, a Immutable se disse empolgada com o projeto em desenvolvimento com a Ubisoft, nome por trás de jogos famosos como Far Cry, Assassin's Creed e Just Dance. Além disso, a franquia Might and Magic já possui cerca de 40 anos de história no mundo dos games.

