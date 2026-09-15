Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

GTA 6 pode ter formato online com até 32 jogadores, diz documento

Os documentos também mostram a preocupação da Rockstar com possíveis vazamentos

(GTA/Reprodução)

(GTA/Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14h01.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 14h03.

Priorizar nos meus resultados Google

Resumo:

  • Rockstar revelou indiretamente um possível detalhe sobre o modo online de GTA VI em documentos apresentados em um processo trabalhista na Escócia.
  • O caso envolve 31 ex-funcionários que contestam suas demissões.
  • Os documentos citam discussões internas sobre um modo online com até 32 jogadores.

A Rockstar Games acabou revelando, ainda que de forma indireta, um possível detalhe sobre o modo online de GTA VI. A informação surgiu em documentos apresentados pela empresa durante um processo trabalhista em Edimburgo, na Escócia, onde 31 ex-funcionários contestam suas demissões.

Segundo o conteúdo do processo, funcionários da desenvolvedora teriam discutido em um servidor privado do Discord um projeto confidencial que mencionava um formato online para até 32 jogadores. O documento destaca que essa informação era tratada internamente como um assunto extremamente sensível, reforçando o alto nível de sigilo adotado pela empresa em relação ao próximo capítulo da franquia Grand Theft Auto.

Apesar da repercussão, o material não confirma que GTA VI Online terá exatamente esse limite de participantes. O texto apenas indica que um modo para 32 jogadores fazia parte das discussões internas em determinado momento do desenvolvimento. Não há qualquer menção de que o número represente a versão final da experiência multiplayer que chegará ao público.

Possíveis vazamentos

Os documentos também mostram a preocupação da Rockstar com possíveis vazamentos. Um dos funcionários citados no processo teria considerado a conversa no Discord particularmente alarmante, não pelo recurso em si, mas pela natureza confidencial das informações compartilhadas.

A estratégia de proteção adotada pela empresa vai além do monitoramento digital. De acordo com os registros apresentados ao tribunal, a Rockstar mantém uma equipe formada por cinco investigadores em tempo integral, além de um diretor dedicado exclusivamente à identificação de possíveis vazamentos. A companhia também teria instalado películas de privacidade nas janelas de seus escritórios após relatos de drones utilizados para fotografar o interior de algumas instalações.

 

No processo, a desenvolvedora compara a proteção de seus projetos ao nível de sigilo mantido por gigantes da tecnologia e da indústria. A empresa afirma que preservar os segredos relacionados ao design e às mecânicas de seus jogos é tão importante quanto a proteção que a Apple dedica ao iPhone ou que a Coca-Cola mantém sobre sua fórmula.

Por enquanto, o documento judicial representa uma das fontes mais concretas de informação sobre GTA VI Online, já que a Rockstar continua evitando revelar detalhes oficiais sobre o modo multiplayer. O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, afirmou recentemente que o estúdio não pretende discutir seus planos para a experiência online tão cedo, o que torna a referência encontrada no processo uma das poucas pistas disponíveis sobre o projeto.

GTA 6: Miami Beach abre negociações para trazer 'Vice City' à vida real

A Comissão de Miami Beach autorizou o início de negociações com a Rockstar Games para uma campanha publicitária relacionada ao lançamento de GTA 6. A proposta recebeu quatro votos favoráveis e três contrários na quinta-feira, 10, e prevê referências ao jogo em equipamentos instalados nas praias da cidade vizinha a Miami.

O plano considera o uso de cadeiras e guarda-sóis de praia para divulgar elementos associados ao título. Entre as referências previstas estão o nome "Vice City", cidade fictícia da franquia inspirada em Miami, e o algarismo romano "VI", utilizado na identidade de Grand Theft Auto VI.

Se o acordo for concluído, a campanha poderá começar em 15 de outubro e permanecer ativa até o fim de dezembro de 2026. O lançamento de GTA 6 está marcado para 19 de novembro de 2026.

A votação, no entanto, não representa a aprovação de um contrato. A decisão permite que representantes de Miami Beach avancem nas negociações com a Rockstar Games para definir os termos da ação e as condições para o uso dos equipamentos de praia.

Acompanhe tudo sobre:Games

Mais de Pop

'Cangaço Novo' é cancelada pelo Prime Video após duas temporadas

'A Fazenda 18': quem são os visitantes e como funciona a nova dinâmica do reality

'Monstro: A História de Lizzie Borden': quem são os personagens da nova série da Netflix

De 'Malhação' a 'Chiquititas': onde você já viu os participantes de 'A Fazenda 18'?

Mais na Exame

Pop

'Cangaço Novo' é cancelada pelo Prime Video após duas temporadas

Esporte

Rio Open confirma o italiano Flavio Cobolli, 7º do mundo, para a edição de 2027

Brasil

Lula sanciona o Redata e desonera data centers por cinco anos

Negócios

Dona do famoso ‘potão’ e fenômeno no exterior, mineira Skala investe R$ 150 milhões em nova fábrica