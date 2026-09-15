GTA 6 pode ter formato online com até 32 jogadores, diz documento

Resumo:

A Rockstar Games acabou revelando, ainda que de forma indireta, um possível detalhe sobre o modo online de GTA VI. A informação surgiu em documentos apresentados pela empresa durante um processo trabalhista em Edimburgo, na Escócia, onde 31 ex-funcionários contestam suas demissões.

Segundo o conteúdo do processo, funcionários da desenvolvedora teriam discutido em um servidor privado do Discord um projeto confidencial que mencionava um formato online para até 32 jogadores. O documento destaca que essa informação era tratada internamente como um assunto extremamente sensível, reforçando o alto nível de sigilo adotado pela empresa em relação ao próximo capítulo da franquia Grand Theft Auto.

Apesar da repercussão, o material não confirma que GTA VI Online terá exatamente esse limite de participantes. O texto apenas indica que um modo para 32 jogadores fazia parte das discussões internas em determinado momento do desenvolvimento. Não há qualquer menção de que o número represente a versão final da experiência multiplayer que chegará ao público.

Possíveis vazamentos

Os documentos também mostram a preocupação da Rockstar com possíveis vazamentos. Um dos funcionários citados no processo teria considerado a conversa no Discord particularmente alarmante, não pelo recurso em si, mas pela natureza confidencial das informações compartilhadas.

A estratégia de proteção adotada pela empresa vai além do monitoramento digital. De acordo com os registros apresentados ao tribunal, a Rockstar mantém uma equipe formada por cinco investigadores em tempo integral, além de um diretor dedicado exclusivamente à identificação de possíveis vazamentos. A companhia também teria instalado películas de privacidade nas janelas de seus escritórios após relatos de drones utilizados para fotografar o interior de algumas instalações.

Rockstar describes its internal security culture as being comparable to Apple’s. Visitors must sign NDAs, photography is strictly prohibited, contractors are escorted by security, and personal laptops, phones and tablets are blocked from connecting to Rockstar’s systems. They… pic.twitter.com/NA1wE4j5pg — ben (@videotech) September 10, 2026

No processo, a desenvolvedora compara a proteção de seus projetos ao nível de sigilo mantido por gigantes da tecnologia e da indústria. A empresa afirma que preservar os segredos relacionados ao design e às mecânicas de seus jogos é tão importante quanto a proteção que a Apple dedica ao iPhone ou que a Coca-Cola mantém sobre sua fórmula.

Por enquanto, o documento judicial representa uma das fontes mais concretas de informação sobre GTA VI Online, já que a Rockstar continua evitando revelar detalhes oficiais sobre o modo multiplayer. O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, afirmou recentemente que o estúdio não pretende discutir seus planos para a experiência online tão cedo, o que torna a referência encontrada no processo uma das poucas pistas disponíveis sobre o projeto.

GTA 6: Miami Beach abre negociações para trazer 'Vice City' à vida real

A Comissão de Miami Beach autorizou o início de negociações com a Rockstar Games para uma campanha publicitária relacionada ao lançamento de GTA 6. A proposta recebeu quatro votos favoráveis e três contrários na quinta-feira, 10, e prevê referências ao jogo em equipamentos instalados nas praias da cidade vizinha a Miami.

O plano considera o uso de cadeiras e guarda-sóis de praia para divulgar elementos associados ao título. Entre as referências previstas estão o nome "Vice City", cidade fictícia da franquia inspirada em Miami, e o algarismo romano "VI", utilizado na identidade de Grand Theft Auto VI.

Se o acordo for concluído, a campanha poderá começar em 15 de outubro e permanecer ativa até o fim de dezembro de 2026. O lançamento de GTA 6 está marcado para 19 de novembro de 2026.

A votação, no entanto, não representa a aprovação de um contrato. A decisão permite que representantes de Miami Beach avancem nas negociações com a Rockstar Games para definir os termos da ação e as condições para o uso dos equipamentos de praia.