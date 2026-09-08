GTA 6 estreia em horários diferentes pelo mundo; veja quem poderá jogar primeiro

A Rockstar vai liberar Grand Theft Auto 6 à meia-noite de cada região na maior parte dos países, em 19 de novembro, o que permitirá que jogadores de alguns mercados tenham acesso ao título horas antes de outros. A diferença de fuso horário já leva usuários a considerar mudanças na região configurada nos consoles para antecipar o acesso ao jogo.

A estratégia não prevê uma estreia simultânea em todo o mundo. Com o desbloqueio baseado no horário local, a Nova Zelândia estará entre os primeiros mercados a receber GTA 6. Na prática, jogadores neozelandeses poderão começar a jogar cerca de 20 horas antes do público no Brasil e em outras partes da América do Sul.

Os horários identificados pelo GTAVice na PlayStation Store apontam 15 momentos diferentes para a liberação de GTA 6, de acordo com os fusos horários. O primeiro ocorre na Nova Zelândia, às 11h UTC de 18 de novembro, quando já será meia-noite de 19 de novembro no país.

O cronograma também cria uma possibilidade para proprietários do Xbox Series X|S. Usuários que alterarem a região do console poderão acessar o título de acordo com o horário do mercado selecionado. No PlayStation 5, a mesma mudança nas configurações não permite antecipar diretamente o desbloqueio.

No console da Sony, uma alternativa seria utilizar uma conta registrada na Nova Zelândia e adquirir o jogo por meio dela, com um cartão-presente compatível com a região. O acesso, nesse caso, ficaria associado às condições da conta utilizada para a compra.

GTA 6 poderá ser pré-carregado uma semana antes

Depois da estreia na Nova Zelândia, GTA 6 será liberado conforme o avanço dos fusos horários, com passagens por Austrália, Japão, Índia, Europa continental e Reino Unido antes de chegar aos Estados Unidos.

No mercado americano, a previsão é diferente da divisão regional adotada em outras partes do mundo. O desbloqueio ocorrerá à meia-noite no horário da Costa Leste para todo o país. Dessa forma, jogadores localizados na Costa Oeste terão acesso ao jogo algumas horas antes da meia-noite local.

GTA 6 será lançado, em 19 de novembro, enquanto o pré-load, recurso que permite baixar os arquivos antes da liberação do jogo, estará disponível a partir de 12 de novembro para quem realizou a pré-venda. A mesma data marca o início do envio das cópias físicas, que incluirão um código para realizar o download digital.

Mesmo com o pré-load, os arquivos instalados permanecerão bloqueados até o horário previsto para cada região. A Rockstar ainda não divulgou quanto espaço de armazenamento será necessário para instalar GTA 6.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay. (/YouTube/Rockstar Games/Reprodução)

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo: