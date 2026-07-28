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Xbox libera versão de PC grátis para donos de 13 jogos da Ubisoft; veja a lista

A iniciativa contempla franquias como "Assassin's Creed", "Far Cry" e "Rainbow Six" e amplia a integração entre console e computador

Ubisoft Connect: Jogadores que possuem versões digitais de títulos selecionados no Xbox poderão resgatar a edição para PC pelo Ubisoft Connect, seguindo algumas condições (Phil Barker/Getty Images)

Ubisoft Connect: Jogadores que possuem versões digitais de títulos selecionados no Xbox poderão resgatar a edição para PC pelo Ubisoft Connect, seguindo algumas condições (Phil Barker/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de julho de 2026 às 12h06.

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Quem já comprou alguns dos principais jogos da Ubisoft no Xbox acaba de ganhar um benefício extra. A Microsoft anunciou que proprietários de versões digitais de 13 títulos selecionados poderão resgatar a edição para PC sem custo adicional por meio do Ubisoft Connect, ampliando a integração entre as duas plataformas.

A novidade faz parte da expansão da parceria entre Xbox e Ubisoft e passa a valer tanto para novas compras quanto para usuários que já possuem os jogos em sua biblioteca digital. Para os clientes antigos, a distribuição acontece de forma gradual até o dia 4 de agosto.

Quais jogos fazem parte da oferta?

A lista reúne alguns dos maiores sucessos da Ubisoft nos últimos anos. Os títulos contemplados são:

  • Assassin's Creed Mirage
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Far Cry 6
  • Immortals Fenyx Rising
  • Prince of Persia: The Lost Crown
  • Riders Republic
  • Skull and Bones
  • The Crew 2
  • The Crew Motorfest
  • Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  • Watch Dogs Legion

Como resgatar a versão de PC

Quem comprar qualquer um desses jogos digitalmente no Xbox a partir de agora receberá automaticamente acesso às versões para console e PC. Já os jogadores que adquiriram os títulos anteriormente terão o benefício liberado aos poucos até 4 de agosto.

Para acessar os jogos no computador, basta instalar a versão mais recente do Ubisoft Connect e utilizar a conta vinculada ao perfil do Xbox. O benefício vale exclusivamente para cópias digitais adquiridas pela loja do Xbox.

O que muda para quem joga nas duas plataformas?

Na maioria dos casos, a edição comprada e os DLCs compatíveis acompanham o jogador na versão para PC. Itens consumíveis, como moedas virtuais e conteúdos de uso único, ficam de fora da transferência.

Outro ponto importante é que essa iniciativa funciona apenas do Xbox para o PC. Quem já possui um desses jogos no computador não recebe automaticamente a versão para console. Além disso, o programa é diferente do Xbox Play Anywhere, já que alguns títulos ainda não oferecem sincronização de progresso entre as duas plataformas.

Parceria entre Xbox e Ubisoft ganha força

Além da oferta das versões gratuitas para PC, a Microsoft também ampliou a presença da Ubisoft dentro do aplicativo Xbox para computadores, incluindo mais edições premium e conteúdos adicionais de diversos jogos da publisher.

Acompanhe tudo sobre:JogosGamesXbox

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