GTA 6: Miami Beach abre negociações para trazer 'Vice City' à vida real

A Comissão de Miami Beach autorizou o início de negociações com a Rockstar Games para uma campanha publicitária relacionada ao lançamento de GTA 6. A proposta recebeu quatro votos favoráveis e três contrários na quinta-feira, 10, e prevê referências ao jogo em equipamentos instalados nas praias da cidade vizinha a Miami.

O plano considera o uso de cadeiras e guarda-sóis de praia para divulgar elementos associados ao título. Entre as referências previstas estão o nome "Vice City", cidade fictícia da franquia inspirada em Miami, e o algarismo romano "VI", utilizado na identidade de Grand Theft Auto VI.

Se o acordo for concluído, a campanha poderá começar em 15 de outubro e permanecer ativa até o fim de dezembro de 2026. O lançamento de GTA 6 está marcado para 19 de novembro de 2026.

A votação, no entanto, não representa a aprovação de um contrato. A decisão permite que representantes de Miami Beach avancem nas negociações com a Rockstar Games para definir os termos da ação e as condições para o uso dos equipamentos de praia.

Parte dos integrantes da comissão questionou a associação entre a imagem de Miami Beach e Grand Theft Auto, franquia que inclui crimes, violência e drogas em suas narrativas. O comissário David Suarez, que votou contra a proposta, apresentou cenas de confrontos armados do jogo durante a discussão e afirmou que não pretende associar a marca da cidade a esse tipo de conteúdo.

Suarez também questionou o alcance da campanha. Segundo o comissário, a proposta apresentada como uma ação de divulgação discreta poderia resultar na presença de referências ao jogo em parte dos equipamentos instalados nas praias.

A comissária Monica Matteo-Salinas, que votou a favor da negociação, afirmou que acompanha a franquia desde o primeiro Grand Theft Auto, lançado em 1997. Durante a discussão, ela argumentou que jogadores conseguem separar as ações apresentadas no jogo de comportamentos no mundo real.

"É um videogame. É falso. Não faremos GTA ao vivo na cidade", afirmou Matteo-Salinas. A comissária também declarou que jogar a franquia não implica reproduzir os atos retratados nos títulos. "Sou uma cidadã de bem. Eu não uso tortura de água, nem possuo uma arma", disse. Ela classificou a decisão como um "triunfo para gamers e nerds de games".

Campanha de GTA 6 pode movimentar US$ 3 milhões

O custo da campanha também entrou na discussão da comissão. Os valores relacionados à ação ficam em torno de US$ 3 milhões, enquanto o benefício econômico estimado para Miami Beach pode chegar a aproximadamente US$ 4 milhões.

A publicidade deve ficar concentrada em equipamentos administrados por concessionárias privadas nas praias. A proposta não prevê o uso de estruturas pertencentes ao município para divulgar o jogo.

Com a votação, Miami Beach passa à etapa de negociação com a Rockstar Games. Os termos comerciais e operacionais ainda dependem de um acordo entre as partes. Caso o contrato seja firmado, a campanha poderá permanecer na cidade até o fim de 2026.

Quando o GTA será lançado?

GTA 6 será lançado, em 19 de novembro, enquanto o pré-load, recurso que permite baixar os arquivos antes da liberação do jogo, estará disponível a partir de 12 de novembro para quem realizou a pré-venda. A mesma data marca o início do envio das cópias físicas, que incluirão um código para realizar o download digital.

Mesmo com o pré-load, os arquivos instalados permanecerão bloqueados até o horário previsto para cada região. A Rockstar ainda não divulgou quanto espaço de armazenamento será necessário para instalar GTA 6.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay. (/YouTube/Rockstar Games/Reprodução)

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo: