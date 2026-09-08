Que horas o GTA 6 será lançado no Brasil? Veja as diferenças de estreia no PS5 e Xbox

O GTA 6 terá 15 horários de lançamento diferentes no PlayStation 5 em 1º de novembro, de acordo com informações encontradas pelo site GTAVice.net na PlayStation Store.

A disponibilidade seguirá a região vinculada à conta do jogador, o que permitirá o acesso ao título da Rockstar Games primeiro em países como a Nova Zelândia. Entre a primeira e a última região, a diferença chegará a 19 horas.

A informação sobre o horário de lançamento ainda não consta em todas as páginas regionais do jogo na loja da Sony. Segundo o GTAVice.net, Bahrein, China, Kuwait, Líbano, Omã e Catar estão entre os territórios nos quais o horário ainda não aparece.

No Brasil, GTA 6 será liberado à 0h, no horário de Brasília, mesmo horário previsto para Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Para os jogadores brasileiros, o acesso ocorrerá 16 horas depois da liberação do jogo na Nova Zelândia.

A diferença entre os horários no PS5 está vinculada à região cadastrada na conta da PlayStation Store, e não ao país onde o console se encontra fisicamente. A lógica também se relaciona à mídia física de GTA 6: no PS5, as cópias terão trava de região, enquanto no Xbox não haverá essa restrição.

Xbox permitirá trocar a região da loja para acessar GTA 6

No Xbox, a Microsoft permite alterar a região e a loja da Microsoft Store pelas configurações do sistema. Com isso, as cópias não ficarão vinculadas a uma única região da mesma forma que ocorre na PlayStation Store.

A possibilidade de trocar a região permitirá recorrer à chamada "viagem para a Nova Zelândia", prática usada por alguns jogadores de Xbox para acessar determinados lançamentos antes da disponibilidade em seus países. A estratégia também é adotada em títulos como Call of Duty.

A Rockstar mantém sua parceria com a Sony em ações relacionadas ao lançamento. A empresa anunciou controles de GTA 6 para PS5, com preços e data de lançamento já confirmados.

O que foi revelado no olhar estendido de GTA 6?

GTA 6 apresenta novas mecânicas em trailer estendido com 26 minutos de gameplay. (/YouTube/Rockstar Games/Reprodução)

O novo material de GTA 6 apresentou detalhes sobre a história, os sistemas de combate e as atividades disponíveis no mundo aberto de Leonida, região fictícia onde o jogo será ambientado.

Uma das sequências exibidas mostra Jason e Lucia entrando em um ponto de venda de drogas controlado por uma gangue, mas a ação é interrompida por uma operação policial no local.

A cena também revelou mais informações sobre a gameplay, termo usado para descrever a interação do jogador com o jogo, incluindo combates em ambientes fechados, movimentação dos personagens e troca de tiros. O vídeo confirmou o retorno das corridas como uma das atividades secundárias e mostrou momentos de exploração aquática pelo mapa.

Novas mecânicas de roubo de veículos

O trailer apresentou mudanças no sistema de roubo de carros. Em uma das cenas, Jason precisa realizar um pequeno minigame, atividade curta dentro do jogo, para abrir a porta de um veículo antes de assumir o controle.

A mecânica indica que alguns carros poderão exigir ações adicionais antes de serem utilizados, diferente do modelo tradicional da franquia, no qual o jogador normalmente apenas abre a porta e dirige. O recurso aponta para um sistema de furtos com mais etapas e contexto durante a experiência.

Alternância entre Jason e Lucia

O olhar estendido confirmou que os jogadores poderão alternar entre Jason Duval e Lucia Caminos durante a campanha principal.

O sistema aparece integrado a diferentes momentos da gameplay e também à exploração do mundo aberto. A proposta segue uma estrutura semelhante à apresentada em GTA 5, que permitia alternar entre Michael, Franklin e Trevor durante a história.

Possível habilidade inspirada em "Red Dead Redemption 2"

Outro recurso mostrado no trailer aparece durante uma missão de assalto protagonizada por Jason. Na sequência, pontos vermelhos surgem sobre partes específicas dos inimigos, indicando possíveis áreas de maior precisão nos disparos.

O sistema apresentado lembra o “Olho da Morte”, habilidade de "Red Dead Redemption 2" usada por Arthur Morgan para marcar alvos e facilitar disparos durante confrontos.

Ainda não há confirmação de que GTA 6 terá uma mecânica equivalente. O efeito mostrado pode estar relacionado a outro recurso de combate do jogo.

Atividades secundárias mostradas em GTA 6

O trailer também revelou diferentes atividades disponíveis no mundo aberto, incluindo: