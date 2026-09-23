Quando estreia o 2º episódio da 2ª temporada de 'Terra da Máfia' no Paramount+?

A disputa pelo poder entre as famílias criminosas de Londres está de volta em "Terra da Máfia". A segunda temporada da série estrelada por Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren começou na última sexta-feira, 18, no Paramount+.

A produção segue o formato de lançamento semanal. Ao todo, a nova temporada terá dez episódios, com capítulos inéditos disponibilizados às sextas-feiras até novembro.

Portanto, o segundo episódio chega ao Paramount+ na sexta-feira, 25, às 4h, no horário de Brasília.

O que esperar da segunda temporada?

"Terra da Máfia" mergulha no universo do crime organizado e acompanha Conrad Harrigan, líder de uma das famílias que disputam espaço dentro de um sindicato global do crime. Ao seu lado está a esposa, Maeve Harrigan. Entre os dois está Harry Da Souza, responsável por lidar com os problemas que ameaçam os negócios da família.

Na segunda temporada, os Harrigan precisam lidar com novas ameaças enquanto tentam preservar a estrutura de seu império. Com rivais ganhando força, Harry se vê no centro de uma disputa cada vez mais perigosa e precisa administrar as tensões que crescem dentro da própria família.

Conforme os conflitos se intensificam, as relações entre os personagens são colocadas à prova e a luta pelo controle do negócio se torna cada vez mais acirrada.

Quem está na 2ª temporada de 'Terra da Máfia'?

A segunda temporada de "Terra da Máfia" conta com o retorno de Tom Hardy como Harry Da Souza, Pierce Brosnan como Conrad Harrigan e Helen Mirren como Maeve Harrigan.

O elenco também reúne Paddy Considine como Kevin Harrigan, Joanne Froggatt como Ellie Harrigan, Lara Pulver como Bella Harrigan, Anson Boon como Eddie Harrigan, Mandeep Dhillon como Seraphina, Jasmine Jobson como Zosia e Geoffrey Beevers como Archibald Harrigan.

Calendário de 'Terra da Máfia'

O segundo episódio chega em 25 de setembro. Depois, os capítulos seguem semanalmente até novembro:

Episódio 1: 18 de setembro;

Episódio 2: 25 de setembro;

Episódio 3: 2 de outubro;

Episódio 4: 9 de outubro;

Episódio 5: 16 de outubro;

Episódio 6: 23 de outubro;

Episódio 7: 30 de outubro;

Episódio 8: 6 de novembro;

Episódio 9: 13 de novembro;

Episódio 10: 20 de novembro.

Série já tem futuro garantido

O Paramount+ já confirmou a continuidade de "Terra da Máfia". A plataforma renovou a série para a terceira temporada antes da estreia do segundo ano, com Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren confirmados para retornar aos papéis principais.