Epic Games anuncia os dois jogos grátis e misteriosos da semana; veja até quando resgatar

Repórter
Publicado em 14 de maio de 2026 às 14h20.
A Epic Games Store revelou nesta quinta-feira, 14, os dois jogos gratuitos da semana após manter em segredo os títulos durante os últimos dias. A plataforma retomou o sistema de “jogos misteriosos”, estratégia tradicional utilizada em períodos promocionais do fim do ano.
Os games liberados para resgate são The Telltale Batman Shadows Edition e Sunderfolk - Standard Edition. Os dois títulos podem ser adicionados gratuitamente à biblioteca dos usuários até o dia 21 de maio.
O pacote de Batman reúne conteúdos lançados pela Telltale Games e inclui os episódios completos das duas temporadas da série narrativa baseada no herói da DC Comics.
Inclui:
Os jogos podem ser resgatados sem custo por usuários cadastrados na Epic Games Store até 21 de maio. Para realizar o resgate, basta acessar a página do jogo na loja digital, entrar na conta da plataforma e selecionar a opção “Obter”.
Os requisitos mínimos para executar The Telltale Batman Shadows Edition incluem:
Já Sunderfolk - Standard Edition exige configuração superior para funcionamento no PC.
Os requisitos mínimos do jogo são:
A Epic Games Store também confirmou que distribuirá mais dois jogos misteriosos na próxima semana. A ação faz parte da estratégia recorrente da plataforma de liberar títulos gratuitos sem divulgação antecipada, modelo que costuma ampliar o engajamento dos usuários durante campanhas promocionais.