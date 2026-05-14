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Epic Games anuncia os dois jogos grátis e misteriosos da semana; veja até quando resgatar

Companhia também confirmou que distribuirá mais dois jogos misteriosos na próxima semana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14h20.

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A Epic Games Store revelou nesta quinta-feira, 14, os dois jogos gratuitos da semana após manter em segredo os títulos durante os últimos dias. A plataforma retomou o sistema de “jogos misteriosos”, estratégia tradicional utilizada em períodos promocionais do fim do ano.

Os games liberados para resgate são The Telltale Batman Shadows Edition e Sunderfolk - Standard Edition. Os dois títulos podem ser adicionados gratuitamente à biblioteca dos usuários até o dia 21 de maio.

Batman

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O pacote de Batman reúne conteúdos lançados pela Telltale Games e inclui os episódios completos das duas temporadas da série narrativa baseada no herói da DC Comics.

Inclui:

  • Batman: The Telltale Series (Episódios 1-5)
  • Batman: The Enemy Within (Episódios 1-5)
  • Batman Shadows Mode

Os jogos podem ser resgatados sem custo por usuários cadastrados na Epic Games Store até 21 de maio. Para realizar o resgate, basta acessar a página do jogo na loja digital, entrar na conta da plataforma e selecionar a opção “Obter”.

Os requisitos mínimos para executar The Telltale Batman Shadows Edition incluem:

  • SO: Windows 7 64Bit Service Pack 1
  • CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
  • Memória: 3 GB de RAM
  • GPU: Nvidia GTS 450+ com 1024MB+ VRAM (exceto GT)
  • Armazenamento: 30 GB de espaço disponível

Sunderfolk

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Sunderfolk - Standard Edition exige configuração superior para funcionamento no PC.

Os requisitos mínimos do jogo são:

  • SO: Windows 10 x64 ou superior
  • CPU: Intel Core i5-4590 ou AMD Ryzen 3 4100
  • Memória: 8 GB de RAM
  • GPU: GeForce GTX 750 Ti [2 GB] ou Radeon RX 570 [8 GB]
  • Armazenamento: 12 GB de espaço disponível

A Epic Games Store também confirmou que distribuirá mais dois jogos misteriosos na próxima semana. A ação faz parte da estratégia recorrente da plataforma de liberar títulos gratuitos sem divulgação antecipada, modelo que costuma ampliar o engajamento dos usuários durante campanhas promocionais.

Acompanhe tudo sobre:Epic GamesGames

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