Epic Games anuncia os dois jogos grátis e misteriosos da semana; veja até quando resgatar

A Epic Games Store revelou nesta quinta-feira, 14, os dois jogos gratuitos da semana após manter em segredo os títulos durante os últimos dias. A plataforma retomou o sistema de “jogos misteriosos”, estratégia tradicional utilizada em períodos promocionais do fim do ano.

Os games liberados para resgate são The Telltale Batman Shadows Edition e Sunderfolk - Standard Edition. Os dois títulos podem ser adicionados gratuitamente à biblioteca dos usuários até o dia 21 de maio.

Batman

O pacote de Batman reúne conteúdos lançados pela Telltale Games e inclui os episódios completos das duas temporadas da série narrativa baseada no herói da DC Comics.

Inclui:

Batman: The Telltale Series (Episódios 1-5)

Batman: The Enemy Within (Episódios 1-5)

Batman Shadows Mode

Os jogos podem ser resgatados sem custo por usuários cadastrados na Epic Games Store até 21 de maio. Para realizar o resgate, basta acessar a página do jogo na loja digital, entrar na conta da plataforma e selecionar a opção “Obter”.

Os requisitos mínimos para executar The Telltale Batman Shadows Edition incluem:

SO: Windows 7 64Bit Service Pack 1

CPU: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

Memória: 3 GB de RAM

GPU: Nvidia GTS 450+ com 1024MB+ VRAM (exceto GT)

Armazenamento: 30 GB de espaço disponível

Sunderfolk

Já Sunderfolk - Standard Edition exige configuração superior para funcionamento no PC.

Os requisitos mínimos do jogo são:

SO: Windows 10 x64 ou superior

CPU: Intel Core i5-4590 ou AMD Ryzen 3 4100

Memória: 8 GB de RAM

GPU: GeForce GTX 750 Ti [2 GB] ou Radeon RX 570 [8 GB]

Armazenamento: 12 GB de espaço disponível

A Epic Games Store também confirmou que distribuirá mais dois jogos misteriosos na próxima semana. A ação faz parte da estratégia recorrente da plataforma de liberar títulos gratuitos sem divulgação antecipada, modelo que costuma ampliar o engajamento dos usuários durante campanhas promocionais.