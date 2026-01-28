Pop

Harry Styles anuncia dois shows extras no Brasil; veja as datas

Cantor britânico já tem quatro datas confirmadas em São Paulo

Harry Styles: cantor anunciou dois shows extras no Brasil em 2026. (Reprodução/Harry Styles)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12h45.

O cantor britânico Harry Styles anunciou dois shows extras no Brasil após alta demanda para as apresentações anunciadas nos dias 17 e 18 de julho.

As novas datas acontecem nos dias 21 e 24 de julho, no Estadio MorumBIS, na cidade de São Paulo.

O retorno do artista ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.

A pré-venda para as novas datas já está aberta para clientes Santander Select e Private. Amanhã, todos os clientes do banco poderão comprar, enquanto a venda geral abre no dia 30 de janeiro, às 11h.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaCantores

