Harry Styles anuncia dois shows extras no Brasil; veja as datas

Harry Styles: cantor anunciou dois shows extras no Brasil em 2026. (Reprodução/Harry Styles)
Repórter
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12h45.
O cantor britânico Harry Styles anunciou dois shows extras no Brasil após alta demanda para as apresentações anunciadas nos dias 17 e 18 de julho.
As novas datas acontecem nos dias 21 e 24 de julho, no Estadio MorumBIS, na cidade de São Paulo.
O retorno do artista ao país ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e faz parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com previsão para lançamento em março deste ano.
A pré-venda para as novas datas já está aberta para clientes Santander Select e Private. Amanhã, todos os clientes do banco poderão comprar, enquanto a venda geral abre no dia 30 de janeiro, às 11h.
ANÚNCIO! Harry Styles: Together, Together.
Devido à incrível demanda, novos shows foram adicionados nos dias 21 e 24 de julho de 2026 no Estádio MorumBIS, em São Paulo.
Pré-venda para clientes Santander Select e Private: JÁ DISPONÍVEL!
Pré-venda para todos os clientes… pic.twitter.com/Y87TsrsN7M
— Live Nation Brasil (@LiveNationBR) January 28, 2026