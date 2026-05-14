Fornecedor de drogas ligado à morte de Matthew Perry é condenado à prisão

O caso envolvendo a morte de Matthew Perry ganhou mais um desdobramento na última quarta-feira, 13, nos Estados Unidos. Erick Fleming, acusado de participar do esquema de fornecimento de cetamina ao ator de Friends, foi condenado a dois anos de prisão após admitir culpa na investigação conduzida pelas autoridades americanas.

Fleming assumiu culpa no esquema de distribuição

Segundo a Rolling Stone Brasil, Fleming aceitou um acordo judicial e reconheceu participação na distribuição ilegal da substância que chegou até Perry nos meses anteriores à morte do ator. Durante a audiência, ele afirmou estar “assombrado pelos erros” que cometeu e declarou sentir profundo arrependimento pelo envolvimento no caso.

A investigação apontou que Fleming atuava como intermediário no esquema. De acordo com os promotores, ele ajudou a conectar o ator à "Rainha da Cetamina", Jasveen Sangha. As autoridades afirmam que ele recebeu milhares de dólares durante as negociações.

Os promotores federais haviam pedido uma pena de 30 meses de prisão para Fleming, uma punição consideravelmente menor do que os 15 anos recebidos por Sangha, condenada pelo mesmo juiz no mês anterior. Segundo a acusação, a redução da pena foi defendida porque Fleming “assumiu rapidamente a responsabilidade” e concordou em colaborar com a investigação conduzida pelo governo assim que foi abordado pelas autoridades. Fleming se declarou culpado em 8 de agosto de 2024 pelas acusações de conspiração para distribuir cetamina e distribuição de cetamina com resultado de morte. Ao deixar o tribunal após a audiência de quarta-feira, ele afirmou que aceitava a sentença imposta pela Justiça. Billie Eilish revela esforço diário para controlar síndrome de Tourette “Sinto muito pela dor que causei à família. Isso é o que mais me machuca”, declarou enquanto era cercado por jornalistas na saída do fórum. Em seguida, completou: “Eu fiz isso, assumo a responsabilidade, mereço as consequências e estou enfrentando elas”.

Morte do ator

Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos, em sua residência em Los Angeles. O ator ficou mundialmente conhecido por interpretar Chandler Bing, um dos personagens mais populares da série Friends, exibida entre 1994 e 2004. Sua morte causou enorme repercussão entre fãs e colegas da indústria do entretenimento.

Meses após o falecimento, o laudo toxicológico revelou altos níveis de cetamina no organismo do ator. A partir disso, a polícia federal americana iniciou uma investigação para descobrir como Perry conseguiu acesso à droga. O caso passou então a envolver médicos, traficantes e intermediários suspeitos de integrar uma rede ilegal de distribuição.

Fleming cooperou com as autoridades durante parte do processo. Ainda assim, os promotores defenderam que ele teve papel importante dentro da cadeia de fornecimento da substância e contribuiu diretamente para o cenário que culminou na morte do ator.

Além da pena de prisão, a juíza determinou que Fleming cumpra três anos de liberdade supervisionada após deixar a cadeia. Ela também estabeleceu que ele deverá se apresentar às autoridades penitenciárias até o meio-dia do dia 29 de junho.

Em uma carta enviada ao tribunal, Fleming afirmou que enfrentava dependência de crack e estava em plena recaída quando recebeu, em outubro de 2023, uma mensagem de uma amiga informando que Matthew Perry procurava cetamina.