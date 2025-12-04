Pop

Sem São Paulo? Rosalía anuncia show único no Brasil e fãs reclamam

Cantora espanhola anunciou nesta quinta-feira, 4, a turnê do seu último álbum, 'Lux'

Rosalía: cantora irá se apresentar no Rio de Janeiro em agosto de 2026 (Todd Owyoung/NBC /Getty Images)

Da Redação
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12h02.

Última atualização em 4 de dezembro de 2025 às 12h05.

A cantora espanhola Rosalía fará um show único no Brasil em 2026, no Rio de Janeiro, como parte da turnê do álbum "Lux". A apresentação foi anunciada nesta quinta-feira, 4, e está marcada para o dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

O anúncio ocorre dias após a passagem da artista pela capital fluminense, quando realizou um evento exclusivo de audição para fãs e influenciadores no Cristo Redentor. O novo trabalho marca uma fase distinta na carreira da cantora, com foco na música clássica.

Nas redes sociais, os fãs brasileiros da cantora estão reclamando da data única no Brasil. Entre as principais queixas, está a fato de que ela não anunciou shows na cidade de São Paulo. Veja abaixo.

Quando é o show da Rosalía no Brasil?

Quando: segunda-feira, 10 de agosto de 2026, às 21h
Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca (RJ)
Quanto: de R$ 540 (cadeira 3) a R$ 860 (golden circle)

