Sem São Paulo? Rosalía anuncia show único no Brasil e fãs reclamam

A cantora espanhola Rosalía fará um show único no Brasil em 2026, no Rio de Janeiro, como parte da turnê do álbum "Lux". A apresentação foi anunciada nesta quinta-feira, 4, e está marcada para o dia 10 de agosto, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca.

O anúncio ocorre dias após a passagem da artista pela capital fluminense, quando realizou um evento exclusivo de audição para fãs e influenciadores no Cristo Redentor. O novo trabalho marca uma fase distinta na carreira da cantora, com foco na música clássica.

Nas redes sociais, os fãs brasileiros da cantora estão reclamando da data única no Brasil. Entre as principais queixas, está a fato de que ela não anunciou shows na cidade de São Paulo. Veja abaixo.

O cantor que gosto nunca vem no meu país e quando vem faz show só no Rio. O Rosalia, libera data em São Paulo 😭😭😭 pic.twitter.com/WUIQhqtkKa — Paulo (@PSsergio3) December 4, 2025

Como pode a Rosalia anunciar tour e não vir pra São Paulo!??? Essa é a única vantagem de morar nessa merda de cidade, não faz isso comigo pqp — Raoni (@raonileal) December 4, 2025

tô com tanto ranço da rosalia senhor como assim o show solo vai ser no rio de janeiro e não em são paulo pic.twitter.com/b1pWnN5ZCR — aneles (@joaoaneles) December 4, 2025

rosalia acabou de acabar com meu dia não acredito que ela nao vem pra são paulo — luiza (@flosleigh) December 4, 2025

Quando é o show da Rosalía no Brasil?

Quando: segunda-feira, 10 de agosto de 2026, às 21h

Onde: Farmasi Arena, Barra da Tijuca (RJ)

Quanto: de R$ 540 (cadeira 3) a R$ 860 (golden circle)