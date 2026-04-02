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Olivia Rodrigo anuncia novo álbum para 2026; veja a data de lançamento

Com o título 'you seem pretty sad for a girl so in love' ('você parece bastante triste para uma garota tão apaixonada'), o disco de Olivia já tem data de lançamento marcada

(NDZ/Star Max/Getty Images)

(NDZ/Star Max/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de abril de 2026 às 16h08.

A popstar Olivia Rodrigo, que estreou em 2021 em grande estilo com o hit "Driver's License" e o álbum campeão de vendas "Sour", anunciou seu terceiro álbum de estúdio nesta quinta-feira, 2.

Com o título "you seem pretty sad for a girl so in love" ("você parece bastante triste para uma garota tão apaixonada"), o disco de Olivia já tem data de lançamento marcada.

Veja o anúncio do álbum:

Quando é o lançamento do terceiro álbum de Olivia Rodrigo?

De acordo com a publicação da artista no Instagram, o projeto será lançado no dia 12 de junho deste ano.

Fim da era 'Guts' em 2025

O segundo álbum de Olivia Rodrigo, "GUTS", foi lançado em setembro de 2023 e chegou aos primeiros lugares das paradas e das redes sociais.

“Vampire” e “Bad Idea, Right?” viralizaram no TikTok, e o álbum apareceu em mais de 30 listas de melhores de 2023, incluindo as do The New York Times, Rolling Stone, NPR e Pitchfork.

Não demorou muito para que o disco atingisse o topo da Billboard 200, tornando a cantora a primeira artista feminina em quase uma década a estrear seus dois primeiros álbuns no topo do ranking.

Olivia Rodrigo embarcou em sua turnê mundial, com 93 datas, passando por América do Norte, Europa, Reino Unido, Ásia, América do Sul e Austrália. A GUTS World Tour terminou em março de 2025.

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