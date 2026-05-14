Meta lança Instants, app de fotos de visualização única que mira no território do Snapchat

A Meta lançou nesta semana o Instants, recurso disponível dentro do Instagram que também pode ser acessado como aplicativo separado para iPhone. A proposta da funcionalidade traz de volta algo já conhecido de usuários da Internet: uma foto tirada na hora, sem retoques, que some assim que o destinatário vê. O lançamento como funcionalidade do Instagram é global e o app autônomo chega a países selecionados.

A lógica do produto vai na contramão do que o Instagram se tornou. Nada de galeria, filtros ou ajustes; com o Instants, a câmera abre, a foto é feita e enviada. O destino são amigos próximos ou seguidores mútuos, e qualquer reação ou resposta vai parar no chat privado, fora do alcance do feed público. As fotos ficam guardadas no arquivo do próprio usuário por até 1 ano e podem ser reaproveitadas em Stories. Controles parentais e limites de tempo para contas de usuários menores de idade continuam valendo normalmente.

O aplicativo autônomo nasceu como resposta a um comportamento observado nos testes. Pesquisas internas da empresa reforçaram que parte dos usuários queria acessar a câmera sem precisar navegar pelo Instagram primeiro. Assim, aqueles que utilizam o app separado e quem usa o recurso dentro do Instagram compartilham o mesmo conteúdo, cruzando as 2 experiências.

Terceira tentativa de ser espontâneo

Instants, da Meta. Crédito: Meta/Reprodução

O Instants não é a primeira vez que a Meta tenta emplacar esse formato. Em 2022, o Instagram testou o Candid Stories como resposta direta ao popular BeReal, mas a ferramenta nunca chegou a estar disponível todos os usuários. Em 2024, a função reapareceu internamente com o nome "Peek" e tinha a mesma ideia de foto imediata, sem edição e de visualização única. O Instants é, na prática, a versão que a empresa finalmente decidiu lançar de vez.

Mas o momento não é aleatório. A empresa parece ter visto uma oportunidade após o Snapchat, que construiu sua identidade em torno de mensagens e fotos que desaparecem, começasse a atravessar um período de retração: a plataforma chegou a demitir 16% do quadro de funcionários em abril deste ano. Para a Meta, o enfraquecimento do concorrente abre uma janela para avançar em um comportamento orgânico que o Instagram deixou de transmitir conforme a plataforma foi sendo tomada por algoritmo e vídeos curtos.

Esse movimento também se conecta a uma virada interna mais ampla. Nos últimos meses, a empresa vem testando uma série de funcionalidades no Instagram orientadas a grupos menores e trocas mais privadas; entre elas uma assinatura paga com acesso expandido a listas de audiência personalizadas. O Instants entra nessa mesma direção, mas pelo caminho oposto: sem cobrança, sem curadoria e sem algoritmo visível.