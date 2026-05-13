Os fãs brasileiros de K-pop já têm um novo grupo para acompanhar. A Hybe, empresa sul-coreana por trás do BTS, anunciou nesta terça-feira, 12, o Saint Satine, novo grupo feminino que tem uma cantora brasileira na formação.

O grupo reúne Emily, dos Estados Unidos; Lexie, da Suécia; Samara Siqueira, do Brasil; e Sakura, do Japão. O projeto é uma parceria entre a Hybe e a Geffen Records e faz parte da estratégia da empresa de expandir seus grupos internacionais após o sucesso do grupo feminino Katseye.

Quem são as integrantes do Saint Satine?

Samara, Emily e Lexie são conhecidas do público, já que participaram do reality show “The Debut: Dream Academy” (disponível na Netflix), projeto que deu origem ao Katseye.

Samara Siqueira, do Rio de Janeiro, terminou o programa em sétimo lugar e ganhou destaque por seus vocais durante a competição.

Samara Siqueira: cantora do Rio de Janeiro participou do reality show 'The Debut: Dream Academy' (@saintsatine/Instagram/Reprodução)

Emily chegou ao Top 10 do programa e chamou atenção pelas habilidades na dança. Já Lexie deixou o reality antes da final, após uma lesão no quadril.

A escolha de Sakura

A última integrante do grupo foi escolhida no reality “World Scout: The Final Piece”, realizado no Japão entre fevereiro e maio deste ano. Sakura, de 16 anos, conquistou a vaga após superar mais de 14 mil candidatas inscritas na competição.

A final aconteceu em Los Angeles, na terça-feira, 12. Segundo a Hybe, a japonesa se destacou pela evolução ao longo do programa e pela química com Emily, Lexie e Samara durante as apresentações.

Aposta global da Hybe

Antes do anúncio oficial, o projeto de grupo feminino era conhecido como Prelude. O nome oficial, Saint Satine, só foi revelado pela Hybe na terça-feira, junto com as primeiras músicas do grupo: “Party b4 the Party” e “We Ride”.

As integrantes também fizeram a primeira apresentação ao vivo juntas durante a final de “World Scout: The Final Piece”.

O lançamento do Saint Satine acontece em um momento em que a Hybe amplia sua presença fora da Coreia do Sul com grupos multinacionais e voltados ao mercado global.

Segundo a Hybe, o grupo foi criado com o objetivo de formar um ato global capaz de ultrapassar barreiras culturais e nacionais. Durante a final do reality, o executivo Son Sung Deuk afirmou que o Saint Satine pode se tornar “o melhor grupo feminino do mercado global”.

O Katseye, primeiro girlgroup internacional criado pela empresa em parceria com a Geffen Records, ganhou destaque nas redes sociais e recebeu indicações a premiações como Grammy e American Music Awards.