Quem são os brasileiros que já ganharam o Grammy? A lista é longa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15h16.
A 68ª edição do Grammy Awards acontece neste domingo, 1º, às 21h30 (horário de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A premiação, considerada uma das principais da indústria musical internacional, conta com artistas brasileiros entre os indicados.
Na categoria de Melhor Álbum de Música Global, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia representam o Brasil. Esta é a primeira vez que Bethânia concorre ao Grammy internacional. Já Caetano soma cinco indicações e duas vitórias anteriores.
Apesar de o Grammy Latino ser historicamente mais associado à música brasileira, nomes do país já foram reconhecidos na versão principal da premiação desde os anos 1950.
O violonista Laurindo Almeida foi o primeiro brasileiro a vencer um Grammy, em 1959, na categoria de Melhor Engenharia de Álbum Clássico, com Duets with the Spanish Guitar. Em 1961, voltou a ser premiado com duas estatuetas: Melhor Performance de Música de Câmara (Conversations with the Guitar) e Melhor Performance Instrumental de Solista sem Orquestra (The Spanish Guitars of Laurindo).
Em 1965, Astrud Gilberto conquistou o Grammy de Música do Ano com The Girl From Ipanema, enquanto João Gilberto, com quem dividia o palco no projeto Getz/Gilberto, venceu na categoria Álbum do Ano.
No ano seguinte, Tom Jobim recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino com Antônio Brasileiro. Na década de 1970, Eumir Deodato ganhou na categoria Melhor Performance Pop Instrumental com Also Sprach Zarathustra.
Roberto Carlos venceu o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino no fim dos anos 1980. Ele foi reconhecido na categoria Melhor Performance de Pop Latino pelo álbum Roberto Carlos. Além disso, o "Rei" possui múltiplos Grammy Latinos, incluindo o prêmio de Melhor Música Brasileira em 2013 com "Esse Cara Sou Eu" e foi eleito Personalidade do Ano em 2015.
Sérgio Mendes foi premiado em 1993 com o álbum Brasileiro, na categoria Melhor Álbum de World Music em 1993. Além disso, ao longo de sua carreira, recebeu dois Grammy Latinos e foi indicado ao Oscar em 2012 por melhor canção original.
Em 1998, Milton Nascimento recebeu o mesmo prêmio com o álbum Nascimento, na categoria Melhor Álbum de World Music.
Gilberto Gil recebeu seu primeiro Grammy em 1999 com Quanta gente veio ver: Ao Vivo e voltou a vencer em 2006 com Eletracústico.
O Grammy 2026 marca a sexta indicação de Caetano Veloso à premiação, sempre na categoria de Melhor Álbum de World Music. O cantor baiano venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.
A cantora é vencedora de quatro prêmios Grammy no total: dois Grammy Awards (EUA) e dois Latin Grammy. Destacou-se com o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino por Made in Brazil (2016) e Mirror Mirror (2022).
Mais recentemente, em 2023, a cantora Liniker entrou para a história ao se tornar a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy. A artista venceu três categorias (Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, Melhor Interpretação Urbana e Melhor Canção em Língua Portuguesa) com o álbum Caju e a faixa Veludo Marrom.
Outros nomes premiados incluem o maestro Alex Klein, a cantora Luciana Souza e o Trio Corrente.
