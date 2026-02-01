Pop

Quem são os brasileiros que já ganharam o Grammy? A lista é longa

Maior premiação da música acontecerá neste domingo, 1º de fevereiro

Grammy 2026: veja a lista dos brasileiros que já ganharam o prêmio ( Buda Mendes /Getty Images)

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15h16.

A 68ª edição do Grammy Awards acontece neste domingo, 1º, às 21h30 (horário de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A premiação, considerada uma das principais da indústria musical internacional, conta com artistas brasileiros entre os indicados.

Na categoria de Melhor Álbum de Música Global, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia representam o Brasil. Esta é a primeira vez que Bethânia concorre ao Grammy internacional. Já Caetano soma cinco indicações e duas vitórias anteriores.

Apesar de o Grammy Latino ser historicamente mais associado à música brasileira, nomes do país já foram reconhecidos na versão principal da premiação desde os anos 1950.

Quem são os brasileiros premiados no Grammy Awards?

Laurindo Almeida

O violonista Laurindo Almeida foi o primeiro brasileiro a vencer um Grammy, em 1959, na categoria de Melhor Engenharia de Álbum Clássico, com Duets with the Spanish Guitar. Em 1961, voltou a ser premiado com duas estatuetas: Melhor Performance de Música de Câmara (Conversations with the Guitar) e Melhor Performance Instrumental de Solista sem Orquestra (The Spanish Guitars of Laurindo).

Astrud Gilberto e João Gilberto

Em 1965, Astrud Gilberto conquistou o Grammy de Música do Ano com The Girl From Ipanema, enquanto João Gilberto, com quem dividia o palco no projeto Getz/Gilberto, venceu na categoria Álbum do Ano.

Tom Jobim

No ano seguinte, Tom Jobim recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino com Antônio Brasileiro. Na década de 1970, Eumir Deodato ganhou na categoria Melhor Performance Pop Instrumental com Also Sprach Zarathustra.

Roberto Carlos

Roberto Carlos venceu o prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino no fim dos anos 1980. Ele foi reconhecido na categoria Melhor Performance de Pop Latino pelo álbum Roberto Carlos. Além disso, o "Rei" possui múltiplos Grammy Latinos, incluindo o prêmio de Melhor Música Brasileira em 2013 com "Esse Cara Sou Eu" e foi eleito Personalidade do Ano em 2015.

Sérgio Mendes

Sérgio Mendes foi premiado em 1993 com o álbum Brasileiro, na categoria Melhor Álbum de World Music em 1993. Além disso, ao longo de sua carreira, recebeu dois Grammy Latinos e foi indicado ao Oscar em 2012 por melhor canção original.

Milton Nascimento

Em 1998, Milton Nascimento recebeu o mesmo prêmio com o álbum Nascimento, na categoria Melhor Álbum de World Music.

Gilberto Gil

Gilberto Gil recebeu seu primeiro Grammy em 1999 com Quanta gente veio ver: Ao Vivo e voltou a vencer em 2006 com Eletracústico.

Caetano Veloso

O Grammy 2026 marca a sexta indicação de Caetano Veloso à premiação, sempre na categoria de Melhor Álbum de World Music. O cantor baiano venceu duas vezes: com Livro (1998) e João Voz e Violão (2000), álbum de João Gilberto que produziu.

Eliane Elias

A cantora é vencedora de quatro prêmios Grammy no total: dois Grammy Awards (EUA) e dois Latin Grammy. Destacou-se com o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Latino por Made in Brazil (2016) e Mirror Mirror (2022).

Liniker

Mais recentemente, em 2023, a cantora Liniker entrou para a história ao se tornar a primeira artista trans brasileira a vencer um Grammy. A artista venceu três categorias (Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, Melhor Interpretação Urbana e Melhor Canção em Língua Portuguesa) com o álbum Caju e a faixa Veludo Marrom.

Outros vitoriosos

Outros nomes premiados incluem o maestro Alex Klein, a cantora Luciana Souza e o Trio Corrente.

Quem são os indicados ao Grammy 2026?

Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):

Álbum do Ano

  • Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

  • DtMF - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Luther - Kendrick Lamar e SZA
  • The Subway - Chappell Roan
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
  • Luther - Kendrick Lamar, SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Dtmf - Bad Bunny
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Artista Revelação

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young
