GTA 6: data da pré-venda pode ter vazado; veja quando

A data da pré-venda do GTA 6 pode ter vazado, segundo informações publicadas nas redes sociais. Um suposto e-mail enviado pela Best Buy a afiliados indica que as encomendas do jogo em mídia física começariam em 18 de maio de 2026.

A mensagem atribuída à varejista americana cita uma promoção chamada "GTA 6 Pre Order (Physical Game)" e aponta duração entre 18 e 21 de maio de 2026. O material também menciona venda online com compensação de 5%.

O conteúdo foi divulgado primeiro pelo YouTuber Frogboyx1Gaming, que mostrou a imagem em uma transmissão ao vivo. Depois disso, outros usuários em redes sociais afirmaram ter recebido o mesmo material promocional.

Segundo o Insider Gaming, os e-mails de pré-venda de GTA 6 são legítimos e foram vazados pela Best Buy. A Rockstar Games, no entanto, ainda não confirmou oficialmente a abertura da pré-venda.

O que o vazamento pode indicar

Se a informação estiver correta, a abertura da pré-venda pode revelar o preço de Grand Theft Auto VI. Até agora, o valor oficial do jogo não foi divulgado, mas o Bank of America aponta que o preço deve ser de US$ 80, acima do padrão atual de US$ 70 adotado pela maior parte do setor.

O vazamento também aumentou a expectativa por um novo trailer. Segundo os relatos, a janela de pré-venda pode indicar uma nova etapa da campanha de marketing da Rockstar.

O CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, afirmou em entrevistas recentes que a divulgação do jogo deve ganhar força em breve. Ele também reforçou que a data de lançamento de GTA 6 está mantida para 19 de novembro.

Expectativa por novo trailer

Com cerca de seis meses até o lançamento previsto, fãs passaram a especular sobre a chegada de um terceiro trailer. O jogo não recebeu grandes atualizações desde 2025, segundo os relatos.

Fãs também notaram que a base de dados do site oficial da Rockstar Games ficou brevemente fora do ar na segunda-feira, 11. O episódio alimentou rumores de que a empresa poderia estar preparando novas informações sobre o jogo.

Caso a pré-venda comece em 18 de maio, um novo trailer poderia ser divulgado no mesmo período, mas nada foi confirmado.