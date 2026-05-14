O erro que está sabotando sua rotina fitness

Você planejou correr antes do jantar, mas se atrasou respondendo e-mails. A janela de tempo encolheu. Em vez de fazer uma corrida mais curta, você desistiu completamente. Se isso soa familiar, você provavelmente caiu no que a cientista comportamental Michelle Segar, da Universidade de Michigan, chama de "perfect workout trap", a armadilha do treino perfeito.

Em estudo recente, Segar e seus coautores identificaram que, quando as pessoas não conseguem se exercitar exatamente da forma planejada, a tendência é não fazer nada. O fenômeno, até então pouco estudado no contexto do exercício físico, funciona como uma barreira silenciosa à formação de hábitos de atividade física. A lógica é simples: se não dá para fazer o treino completo, para que fazer qualquer coisa?

O problema, segundo Segar, não é falta de disciplina. É excesso de rigidez. A mentalidade tudo ou nada está frequentemente embutida na forma como o exercício é comunicado, tanto pela indústria fitness quanto por profissionais de saúde. Desafios populares como o 75 Hard determinam que, se você perder um dia, precisa recomeçar do zero.

A recomendação oficial americana de 150 minutos de exercício aeróbico por semana, combinada com duas sessões de musculação, funciona para quem já tem uma rotina estabelecida. Para quem está tentando começar, pode ter o efeito oposto. "As pessoas veem isso e pensam: se eu nem consigo atingir o mínimo, por que fazer qualquer coisa?", disse Rick Richey, treinador máster da National Academy of Sports Medicine, ao New York Times.

A solução proposta por Segar é a mentalidade "tudo ou algo", em que qualquer quantidade ou intensidade de atividade física conta como uma vitória. Pequenas doses de exercício já beneficiam a saúde: caminhada e alongamento reduzem o risco de doenças cardíacas, ajudam no controle do açúcar no sangue e melhoram a saúde mental. Uma única série de exercícios de resistência algumas vezes por semana já melhora a força muscular.

Na prática, os especialistas sugerem três mudanças de mentalidade. A primeira é ter um plano B. Ao planejar os treinos, planeje também como adaptá-los se algo mudar: se não der para correr, caminhe; se não der para ir à academia, faça exercícios com o peso do corpo em casa. A segunda é criar um menu de treinos de diferentes durações e intensidades para recorrer quando o plano original não for possível. A terceira é focar no longo prazo.

"A vida sempre vai interferir", disse Richey. "Reconheça isso e volte. Não precisa fazer os 150 minutos. Só faça algo que não fez ontem."