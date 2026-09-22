Gostou de 'Monstro'? Veja outras 15 séries de true crime para assistir na Netflix

Crimes reais: lista reúne documentários e séries sobre crimes reais para quem procura novas histórias depois de assistir a "Monstro" (Divulgação /Netflix)
Freelancer
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11h05.
Se você já terminou "Monstro: A História de Lizzie Borden", nova série que estreou na última quinta-feira, 17, e quer continuar assistindo a séries e documentários do mundo do true crime, a Netflix reúne uma seleção de produções que exploram casos reais de assassinatos, desaparecimentos e investigações que ganharam repercussão internacional.
De casos brasileiros, como os de Elize Matsunaga e Isabella Nardoni, a crimes internacionais que marcaram a imprensa, confira 15 títulos para incluir na próxima maratona de true crime.
A série documental revisita o assassinato de Marcos Matsunaga, cometido por sua esposa, Elize Matsunaga, em 2012. A produção reúne entrevistas, imagens de arquivo e relatos sobre o relacionamento do casal, a investigação e o julgamento.
A produção acompanha uma investigação criminal envolvendo a morte de uma mulher casada com um pastor. O caso levanta questões sobre relacionamentos, suspeitas e os acontecimentos que antecederam o crime.
O documentário revisita o assassinato de quatro estudantes da Universidade de Idaho, nos Estados Unidos, em 2022. A produção aborda a investigação, a repercussão do caso e os desdobramentos judiciais.
Evan Peters interpreta Jeffrey Dahmer na série de Ryan Murphy. A trama dramatiza os crimes do assassino e examina as falhas institucionais que permitiram a continuidade de sua atuação.
A produção revisita o caso de Lyle e Erik Menendez, condenados pelos assassinatos dos pais, José e Kitty Menendez, em 1989.
A história acompanha os acontecimentos familiares, o crime e o julgamento que ganhou ampla repercussão nos Estados Unidos.
A série documental utiliza entrevistas, registros de arquivo e depoimentos para revisitar a trajetória criminal de Ted Bundy.
A produção apresenta elementos da investigação e do processo judicial envolvendo o assassino.
A produção explora um conflito entre vizinhos que evolui para acontecimentos criminais. A narrativa apresenta as relações entre os envolvidos e os desdobramentos do caso.
A minissérie dramatiza o caso dos Cinco do Central Park, cinco adolescentes negros acusados injustamente de um ataque ocorrido em Nova York, em 1989.
A história mostra as falhas da investigação, os impactos das condenações e a luta pela revisão do caso.
A série dramatiza o assassinato de Asunta Basterra, uma menina de 12 anos encontrada morta na Espanha, em 2013.
A produção acompanha a investigação e as suspeitas que recaíram sobre os pais da criança.
O documentário aborda um conflito entre vizinhos na Flórida, nos Estados Unidos, que terminou com a morte de uma mulher.
A produção explora as tensões entre os moradores e os acontecimentos que antecederam o crime.
O documentário revisita a morte de Isabella Nardoni, menina de cinco anos que morreu em 2008, em São Paulo.
A produção reúne relatos e informações sobre a investigação e o processo judicial que condenou o pai e a madrasta da criança.
A produção aborda o caso judicial ocorrido na França, envolvendo acusações de abuso sexual infantil e condenações que atingiram pessoas posteriormente consideradas inocentes.
A história apresenta as falhas do processo e as consequências das acusações.
O documentário revisita o sequestro de Eloá Pimentel, ocorrido em Santo André, em 2008.
A produção examina a cobertura televisiva do caso, a atuação policial e os acontecimentos que terminaram com a morte da jovem.
A série documental revisita o desaparecimento de Madeleine McCann, menina britânica que sumiu durante uma viagem com a família em Portugal, em 2007.
A produção apresenta os principais elementos da investigação e as diferentes hipóteses que surgiram ao longo dos anos.
O documentário aborda o caso de Jeffrey Epstein, empresário acusado de crimes sexuais e exploração de menores.
A produção explora as denúncias, as relações de poder e os desdobramentos judiciais do caso.