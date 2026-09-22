Gostou de 'Monstro'? Veja outras 15 séries de true crime para assistir na Netflix

Se você já terminou "Monstro: A História de Lizzie Borden", nova série que estreou na última quinta-feira, 17, e quer continuar assistindo a séries e documentários do mundo do true crime, a Netflix reúne uma seleção de produções que exploram casos reais de assassinatos, desaparecimentos e investigações que ganharam repercussão internacional.

De casos brasileiros, como os de Elize Matsunaga e Isabella Nardoni, a crimes internacionais que marcaram a imprensa, confira 15 títulos para incluir na próxima maratona de true crime.

1. 'Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime'

A série documental revisita o assassinato de Marcos Matsunaga, cometido por sua esposa, Elize Matsunaga, em 2012. A produção reúne entrevistas, imagens de arquivo e relatos sobre o relacionamento do casal, a investigação e o julgamento.

2. 'A Morte da Esposa do Pastor'

A produção acompanha uma investigação criminal envolvendo a morte de uma mulher casada com um pastor. O caso levanta questões sobre relacionamentos, suspeitas e os acontecimentos que antecederam o crime.

3. 'Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário'

O documentário revisita o assassinato de quatro estudantes da Universidade de Idaho, nos Estados Unidos, em 2022. A produção aborda a investigação, a repercussão do caso e os desdobramentos judiciais.

4. 'Dahmer: Um Canibal Americano'

Evan Peters interpreta Jeffrey Dahmer na série de Ryan Murphy. A trama dramatiza os crimes do assassino e examina as falhas institucionais que permitiram a continuidade de sua atuação.

5. 'Monstros: Irmãos Menendez'

A produção revisita o caso de Lyle e Erik Menendez, condenados pelos assassinatos dos pais, José e Kitty Menendez, em 1989.

A história acompanha os acontecimentos familiares, o crime e o julgamento que ganhou ampla repercussão nos Estados Unidos.

6. 'Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy'

A série documental utiliza entrevistas, registros de arquivo e depoimentos para revisitar a trajetória criminal de Ted Bundy.

A produção apresenta elementos da investigação e do processo judicial envolvendo o assassino.

7. 'A Pior Vizinhança'

A produção explora um conflito entre vizinhos que evolui para acontecimentos criminais. A narrativa apresenta as relações entre os envolvidos e os desdobramentos do caso.

8. 'Olhos que Condenam'

A minissérie dramatiza o caso dos Cinco do Central Park, cinco adolescentes negros acusados injustamente de um ataque ocorrido em Nova York, em 1989.

A história mostra as falhas da investigação, os impactos das condenações e a luta pela revisão do caso.

9. 'O Caso Asunta'

A série dramatiza o assassinato de Asunta Basterra, uma menina de 12 anos encontrada morta na Espanha, em 2013.

A produção acompanha a investigação e as suspeitas que recaíram sobre os pais da criança.

10. 'A Vizinha Perfeita'

O documentário aborda um conflito entre vizinhos na Flórida, nos Estados Unidos, que terminou com a morte de uma mulher.

A produção explora as tensões entre os moradores e os acontecimentos que antecederam o crime.

11. 'Isabella: O Caso Nardoni'

O documentário revisita a morte de Isabella Nardoni, menina de cinco anos que morreu em 2008, em São Paulo.

A produção reúne relatos e informações sobre a investigação e o processo judicial que condenou o pai e a madrasta da criança.

12. 'O Caso Outreau: Um pesadelo francês'

A produção aborda o caso judicial ocorrido na França, envolvendo acusações de abuso sexual infantil e condenações que atingiram pessoas posteriormente consideradas inocentes.

A história apresenta as falhas do processo e as consequências das acusações.

13. 'Caso Eloá: Refém ao Vivo'

O documentário revisita o sequestro de Eloá Pimentel, ocorrido em Santo André, em 2008.

A produção examina a cobertura televisiva do caso, a atuação policial e os acontecimentos que terminaram com a morte da jovem.

14. 'O Desaparecimento de Madeleine McCann'

A série documental revisita o desaparecimento de Madeleine McCann, menina britânica que sumiu durante uma viagem com a família em Portugal, em 2007.

A produção apresenta os principais elementos da investigação e as diferentes hipóteses que surgiram ao longo dos anos.

15. 'Jeffrey Epstein: Poder e Perversão'

O documentário aborda o caso de Jeffrey Epstein, empresário acusado de crimes sexuais e exploração de menores.

A produção explora as denúncias, as relações de poder e os desdobramentos judiciais do caso.