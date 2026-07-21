Elize Matsunaga: relembre o caso que inspirou o novo filme da Netflix

O assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga entrou para a história criminal brasileira pela violência do crime e pela enorme repercussão pública.

Quatorze anos depois, o caso volta ao centro das atenções com a estreia de "Elize: Sombras de Uma Mulher", novo filme da Netflix que chega ao catálogo nesta terça-feira, 22. O longa é inspirado na história real e propõe um olhar ficcional sobre a trajetória de Elize Matsunaga e os acontecimentos que antecederam o crime.

O crime que chocou o Brasil

Em maio de 2012, Marcos Matsunaga, executivo da Yoki e herdeiro da família fundadora da empresa, desapareceu após entrar no apartamento onde vivia com a esposa Elize Matsunaga em São Paulo.

Dias depois, partes do corpo de Marcos foram encontradas em uma área de mata em Cotia, na Grande São Paulo. A investigação apontou que ele havia sido morto com um tiro na cabeça dentro do apartamento e, posteriormente, esquartejado.

Elize confessou o crime e afirmou que a discussão teve como motivação a descoberta de uma traição do marido. O caso ganhou ampla cobertura da imprensa, que acompanhou o desenrolar das investigações por meses.

Quem é Elize Matsunaga?

Natural do Paraná, Elize conheceu Marcos enquanto trabalhava como acompanhante de luxo. Os dois se casaram e tiveram uma filha.

Durante o julgamento, a defesa sustentou que Elize vivia um relacionamento marcado por conflitos e alegou que ela agiu sob forte abalo emocional após uma discussão. A acusação afirmou que o homicídio foi premeditado e destacou o planejamento para ocultar o crime.

Em 2016, Elize foi condenada pelo Tribunal do Júri a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Da prisão à liberdade

Após cumprir parte da pena, Elize progrediu para o regime semiaberto e, posteriormente, para o regime aberto. Em 2022, ela deixou a prisão e passou a reconstruir a vida longe dos holofotes.

Sua história voltou ao debate público em diferentes produções audiovisuais. Em 2021, a própria Netflix lançou a série documental "Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime", que apresentou entrevistas com a condenada e pessoas ligadas ao caso.

Antes de ganhar um filme próprio na Netflix, Elize Matsunaga também foi retratada na série "Tremembé", do Prime Video, que estreou em outubro de 2025.

Interpretada por Carol Garcia, a personagem aparece entre os detentos da penitenciária de Tremembé, em São Paulo, ao lado de outros condenados por crimes de grande repercussão nacional, como Suzane Von Richthofen e Ana Carolina Jatobá.

Como a história foi adaptada pela Netflix?

Diferentemente do documentário de 2021, "Elize: Sombras de Uma Mulher" é uma obra de ficção inspirada em fatos reais. A protagonista é interpretada por Lorena Comparato, enquanto Henrique Kimura vive Marcos Matsunaga.

O roteiro é assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, com direção de Felipe Vellas. Segundo a Netflix, o filme acompanha a ascensão social de Elize, os conflitos do casamento e as decisões que culminaram em um dos crimes mais conhecidos do país. A proposta é explorar os aspectos psicológicos da personagem e do relacionamento retratado na trama.