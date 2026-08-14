'Vingadores' do terror? 'American Horror Story 13' reúne os maiores vilões da franquia

O trailer de pouco mais de um minuto de duração da 13ª temporada de "American Horror Story" mostra a volta de personagens centrais da série.

Entre os nomes confirmados estão Evan Peters, de volta como Kai Anderson e também no papel do Homem de Borracha, Jessica Lange como Constance Langdon e John Carroll Lynch reprisando o vilão Twisty, o Palhaço.

Sarah Paulson, Angela Bassett, Emma Roberts, Marie Laveau e Madison Montgomery completam a lista de personagens que reaparecem na nova fase da série.

Em entrevista à revista Vogue, o produtor e showrunner Ryan Murphy detalhou os bastidores da nova temporada e fez questão de descartar comparações com uma das fases mais aclamadas da franquia.

"Eu não queria simplesmente fazer um reboot de Coven. Todo mundo acha que é isso, mas não é", afirmou, acrescentando que o fio condutor da nova temporada é reunir "os maiores vilões que já criamos" em torno de uma história centrada em um novo personagem, vivido por Joey Pollari.

Murphy também comentou sobre o processo de escrita, marcado pela volta de uma parceria antiga e pela chegada de novos nomes à equipe. "Foi interessante escrever a história, porque Brad Falchuk e eu voltamos ao ritmo da escrita. Também tive novos parceiros, Ned Martel e Charlie Carver. Eles cresceram assistindo e amando American Horror Story, então conheciam todos esses personagens", contou.

A nova temporada terá treze episódios e, segundo Murphy, o objetivo central sempre foi resgatar os vilões e personagens clássicos da série.

Questionado pela revista sobre a comparação da nova temporada com um "Vingadores" de "American Horror Story", em que personagens se unem contra um "mal supremo", Murphy preferiu manter o mistério sobre a identidade dessa ameaça.

Qual a proposta da 13ª temporada de 'American Horror Story'?

A ideia da 13ª temporada é reunir personagens que até então estavam espalhados por diferentes histórias da antologia. Murphy descreveu o projeto como uma espécie de reunião dos principais nomes de "American Horror Story", com atores retomando personagens conhecidos pelo público.

A proposta transforma a estrutura tradicional da série em uma grande celebração de sua própria história. A produção chega depois de "Delicate", lançada em 2024, e marca o retorno da franquia após um intervalo de dois anos.

Quando estreia "American Horror Story 13"?

A 13ª temporada de "American Horror Story" estreia em 24 de setembro de 2026, nos Estados Unidos, pelo FX e Hulu. A produção também será disponibilizada pelo Disney+.

Confira o trailer da série: