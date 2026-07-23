Lorena Comparato revela preparação intensa para viver Elize Matsunaga: 'fiz terapia'

Interpretar Elize Matsunaga exigiu meses de estudo e um preparo emocional que foi muito além das gravações. Protagonista de "Elize: Sombras de uma Mulher", Lorena Comparato contou que recorreu à terapia, pesquisou o caso em detalhes e encontrou na irmã, Bianca Comparato, um importante ponto de apoio durante a produção.

Estudo para entender a personagem

A atriz explicou que o interesse pelo papel surgiu ainda na fase de testes. Segundo ela, a complexidade da personagem despertou o desejo de mergulhar na história.

"A primeira vez em que eu entrei em contato com a história da Elize foi no teste preparado pela Maria Silvia (Siqueira Campos) e com o (Felipe) Vellas, o diretor. Eu lembro de pensar como atriz: 'Meu Deus, é uma personagem tão complexa que eu quero ter oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, interpretar", revelou ao Zero Hora.

Para construir a personagem, Lorena consultou documentos do processo, depoimentos, notícias, fotografias, vídeos e o documentário lançado pela Netflix em 2021. O objetivo era compreender as diferentes camadas da história antes de entrar em cena.

Lorena também revelou que realizava encontros específicos para discutir a construção psicológica da personagem, o que a ajudou a manter uma separação entre sua vida pessoal e a ficção. "Houve toda uma construção para entender a psique dela, e acho que, nesse lugar, entendendo ela e vendo ela como essa personagem, Elize, eu consigo distanciar ela totalmente de mim", contou.

Terapia fez parte da preparação

A carga emocional do projeto levou a atriz a incluir sessões de terapia como parte do processo de criação. Ela contou que recebeu suporte durante toda a produção.

"Troco muito com minha irmã, Bianca Comparato. Por já ter vivido papéis tão densos (a atriz viveu Anna Carolina Jatobá na série “Tremembé”), ela sabia que seria um mergulho profundo e ficou muito preocupada com meu bem-estar. Conversamos muito e sempre estive bem amparada. Fiz terapia durante todo o processo", disse Lorena ao O Globo.

Cenas difíceis e primeira protagonista

Ao Hugo Gloss, a atriz revelou que as sequências que retratam o assassinato de Marcos Matsunaga foram as mais desafiadoras de toda a produção.

"Nossa, fiquei até um pouco arrepiada. Eu acho que foi um filme muito desafiador. Para mim, a mais difícil, sem comparação, é a do crime. É muito complexo. Uma pessoa que não tem nenhuma vivência disso e, realmente, eu não tenho, fazer uma cena daquelas... Que eu acho que é uma cena difícil de se fazer",

Mesmo cercada por uma preparação cuidadosa e apoio durante todo o processo, Lorena Comparato comemorou a oportunidade de viver a primeira protagonista de sua carreira. A atriz definiu o papel como a realização de um objetivo profissional, ao mesmo tempo em que reconheceu o peso de interpretar uma personagem inspirada em um caso que marcou o país.

"Eu sempre sonhei em estar na Netflix, em ser protagonista. Eu acho que é um sonho de muitas atrizes e eu conquistei isso agora. Realmente, é inexplicável a sensação disso. Ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho muita responsabilidade, muito respeito por estar fazendo um filme de true crime, de um crime bárbaro que chocou o Brasil todo. São muitos sentimentos ao mesmo tempo", contou ao Hugo Gloss.

'Elize: Sombras de uma Mulher': Lorena Comparato e Henrique Kimura dão vida a Elize e Marcos Matsunaga no filme inspirado no caso real (Netflix/Reprodução)

Filme propõe debate sobre o caso

Para a atriz, o longa busca ampliar a discussão sobre temas presentes na história, como violência, desigualdade social e relações abusivas, sem perder de vista que se trata de uma obra de ficção inspirada em um caso real.

"Tenho de compreender suas camadas e seu arco dramático, entender o que levou essa personagem a fazer as escolhas que ela fez. Agora, isso não me impede de olhar para essa história e ver como uma grande tragédia", pontuou ao Zero Hora.

Filme estreou na Netflix nesta semana

Lançado pela Netflix nesta semana, "Elize: Sombras de uma Mulher" leva para a ficção um dos casos criminais de maior repercussão do país. O longa acompanha a trajetória de Elize Matsunaga, da relação com o empresário Marcos Matsunaga ao crime que ganhou as manchetes em 2012.

Dirigido por Felipe Vellas e com roteiro de Mariana Torres e Raphael Montes, o filme é estrelado por Lorena Comparato no papel de Elize e Henrique Kimura como Marcos Matsunaga. A produção propõe um olhar dramático sobre os acontecimentos que antecederam o assassinato, explorando os conflitos e a dinâmica do casal antes do desfecho que marcou o caso.