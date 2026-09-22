Lula discursa na Assembleia Geral da ONU, em Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante audiência com o Prefeito de Nova York, Zohran Mamdani (Ricardo Stuckert)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11h03.
Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 11h09.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz nesta terça-feira, 22, o discurso de abertura da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, com uma fala que tem como principais eixos a defesa da soberania brasileira, do multilateralismo e da democracia. Lula também criticou a ocupação de Israel em Gaza.
A fala ocorre em meio à aplicação, pelos Estados Unidos, de novos tarifaços sobre as exportações brasileiras para o país. O discurso ocorre a 12 dias do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras.
Lula iniciou sua fala afirmando que as Nações Unidas vivem seu "momento mais crítico" e que sofrem com a falta de credibilidade ao falharem em evitar conflitos armados. "A guerra não é a continuação da política por outros meios; é a falência total da política", disse.
"Somos chamados a optar entre o multilateralismo e o unilateralismo, entre democracia ou autoritarismo, soberania ou subordinação. As escolhas envolvem clareza de um estadista", afirmou.
Lula citou o líder palestino Yasser Arafat, morto em 2004, como estadista.
O presidente brasileiro falou após o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que falou por pouco mais de meia hora e foi aplaudido de pé. A assembleia é a última de Guterres no cargo. Em seguida, também antes de Lula, falou o presidente da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU e ministro das Relações Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman.
Embora parte da mensagem de Lula tenha como pano de fundo os embates com o governo de Donald Trump, a expectativa de integrantes do governo brasileiro ouvidos pela EXAME é de que Lula evite citar nominalmente o presidente americano. A estratégia é defender princípios como a não intervenção e a autonomia dos países, sem transformar o púlpito da ONU em palco de um confronto direto com Washington.
A defesa da soberania ganhou peso no discurso do governo brasileiro nos últimos meses, em meio às divergências com os EUA, incluindo as tarifas impostas por Washington a produtos brasileiros e as acusações do governo Lula de tentativa de interferência americana nos assuntos internos do Brasil. Na véspera do discurso, em entrevista à CNN Internacional, Lula afirmou que Trump não pode "impor sua vontade" a outros países e voltou a defender a autonomia brasileira.
No discurso, porém, o tom deve ser mais diplomático. Lula deve ressaltar a solidez da democracia e das instituições brasileiras e defender o princípio da não intervenção nos assuntos internos de outros Estados. Segundo apuração da EXAME na semana passada, a intenção do governo é transmitir esses recados sem fazer referências diretas às disputas recentes com a Casa Branca.
O presidente americano será justamente o próximo chefe de Estado a ocupar a tribuna depois de Lula. Até esta terça-feira, não havia uma reunião bilateral formal entre os dois incluída na agenda. Integrantes do governo brasileiro, no entanto, consideravam possível um encontro breve nos bastidores, repetindo a dinâmica do ano passado, quando os dois conversaram durante a troca de oradores.
Outro eixo da fala deve ser a defesa do multilateralismo e de uma reforma das instituições internacionais, especialmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O tema ganhou ainda mais espaço na agenda de Lula às vésperas da Assembleia. No domingo, o brasileiro assinou, com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, o presidente do Quênia, William Ruto, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, um artigo no *Financial Times* em defesa da modernização da ONU e de outras instituições internacionais.
Os quatro líderes defenderam instituições mais representativas e eficazes e reafirmaram princípios como a igualdade soberana dos Estados, a integridade territorial, a solução pacífica de controvérsias e o respeito ao direito internacional. O movimento ocorre em um momento de pressão sobre o sistema multilateral, afetado por conflitos armados, tensões entre grandes potências e dificuldades financeiras da própria ONU.
As guerras também devem aparecer na mensagem brasileira. A Assembleia deste ano ocorre sob o impacto simultâneo dos conflitos em Gaza, na Ucrânia e no Oriente Médio, enquanto o número de conflitos armados e os gastos militares globais permanecem em patamares elevados. A posição tradicional defendida pelo governo Lula tem sido de ampliar canais de negociação e reduzir a centralidade das soluções militares para crises internacionais.
O tema esteve presente também na reunião de Lula com o senador americano Bernie Sanders, realizada na segunda-feira, 21. Segundo relato do encontro, os dois discutiram a defesa do multilateralismo, da paz e da democracia, criticaram o aumento dos gastos militares e conversaram sobre a necessidade de criar mecanismos internacionais de governança da inteligência artificial.
Lula também deve abordar a cooperação internacional no combate ao crime organizado. A mensagem, de acordo com integrantes do governo ouvidos pela EXAME, será de que o enfrentamento a organizações criminosas exige colaboração entre países, mas deve respeitar a soberania e a autonomia de cada Estado. O governo brasileiro tem procurado diferenciar esse modelo de cooperação de iniciativas que considera excessivamente intervencionistas.
A passagem de Lula por Nova York é curta. Apesar de a diplomacia brasileira ter recebido dezenas de pedidos de reuniões, o presidente concentrou sua agenda em pouco mais de 48 horas. Na segunda-feira, encontrou-se com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e com Sanders. Durante as conversas, tratou de temas como políticas sociais, democracia, redução das desigualdades e relações de trabalho.
A brevidade da viagem também reflete o calendário eleitoral brasileiro. Lula disputa a reeleição e deve deixar Nova York logo depois do discurso desta terça-feira, retornando ao Brasil para retomar a campanha. Ainda assim, a abertura da Assembleia oferece ao presidente a principal tribuna diplomática do ano para apresentar as posições brasileiras sobre uma ordem internacional marcada por guerras, disputas entre grandes potências e questionamentos sobre a capacidade das instituições multilaterais de responder às crises globais.