Lula discursa na Assembleia Geral da ONU, em Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz nesta terça-feira, 22, o discurso de abertura da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, com uma fala que tem como principais eixos a defesa da soberania brasileira, do multilateralismo e da democracia. Lula também criticou a ocupação de Israel em Gaza.

A fala ocorre em meio à aplicação, pelos Estados Unidos, de novos tarifaços sobre as exportações brasileiras para o país. O discurso ocorre a 12 dias do primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras.

Lula iniciou sua fala afirmando que as Nações Unidas vivem seu "momento mais crítico" e que sofrem com a falta de credibilidade ao falharem em evitar conflitos armados. "A guerra não é a continuação da política por outros meios; é a falência total da política", disse.

"Somos chamados a optar entre o multilateralismo e o unilateralismo, entre democracia ou autoritarismo, soberania ou subordinação. As escolhas envolvem clareza de um estadista", afirmou.

Lula citou o líder palestino Yasser Arafat, morto em 2004, como estadista.

O presidente brasileiro falou após o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que falou por pouco mais de meia hora e foi aplaudido de pé. A assembleia é a última de Guterres no cargo. Em seguida, também antes de Lula, falou o presidente da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU e ministro das Relações Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman.

Embora parte da mensagem de Lula tenha como pano de fundo os embates com o governo de Donald Trump, a expectativa de integrantes do governo brasileiro ouvidos pela EXAME é de que Lula evite citar nominalmente o presidente americano. A estratégia é defender princípios como a não intervenção e a autonomia dos países, sem transformar o púlpito da ONU em palco de um confronto direto com Washington.

A defesa da soberania ganhou peso no discurso do governo brasileiro nos últimos meses, em meio às divergências com os EUA, incluindo as tarifas impostas por Washington a produtos brasileiros e as acusações do governo Lula de tentativa de interferência americana nos assuntos internos do Brasil. Na véspera do discurso, em entrevista à CNN Internacional, Lula afirmou que Trump não pode "impor sua vontade" a outros países e voltou a defender a autonomia brasileira.

No discurso, porém, o tom deve ser mais diplomático. Lula deve ressaltar a solidez da democracia e das instituições brasileiras e defender o princípio da não intervenção nos assuntos internos de outros Estados. Segundo apuração da EXAME na semana passada, a intenção do governo é transmitir esses recados sem fazer referências diretas às disputas recentes com a Casa Branca.

O presidente americano será justamente o próximo chefe de Estado a ocupar a tribuna depois de Lula. Até esta terça-feira, não havia uma reunião bilateral formal entre os dois incluída na agenda. Integrantes do governo brasileiro, no entanto, consideravam possível um encontro breve nos bastidores, repetindo a dinâmica do ano passado, quando os dois conversaram durante a troca de oradores.

Outro eixo da fala deve ser a defesa do multilateralismo e de uma reforma das instituições internacionais, especialmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O tema ganhou ainda mais espaço na agenda de Lula às vésperas da Assembleia. No domingo, o brasileiro assinou, com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, o presidente do Quênia, William Ruto, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, um artigo no *Financial Times* em defesa da modernização da ONU e de outras instituições internacionais.

Os quatro líderes defenderam instituições mais representativas e eficazes e reafirmaram princípios como a igualdade soberana dos Estados, a integridade territorial, a solução pacífica de controvérsias e o respeito ao direito internacional. O movimento ocorre em um momento de pressão sobre o sistema multilateral, afetado por conflitos armados, tensões entre grandes potências e dificuldades financeiras da própria ONU.

As guerras também devem aparecer na mensagem brasileira. A Assembleia deste ano ocorre sob o impacto simultâneo dos conflitos em Gaza, na Ucrânia e no Oriente Médio, enquanto o número de conflitos armados e os gastos militares globais permanecem em patamares elevados. A posição tradicional defendida pelo governo Lula tem sido de ampliar canais de negociação e reduzir a centralidade das soluções militares para crises internacionais.

O tema esteve presente também na reunião de Lula com o senador americano Bernie Sanders, realizada na segunda-feira, 21. Segundo relato do encontro, os dois discutiram a defesa do multilateralismo, da paz e da democracia, criticaram o aumento dos gastos militares e conversaram sobre a necessidade de criar mecanismos internacionais de governança da inteligência artificial.

Lula também deve abordar a cooperação internacional no combate ao crime organizado. A mensagem, de acordo com integrantes do governo ouvidos pela EXAME, será de que o enfrentamento a organizações criminosas exige colaboração entre países, mas deve respeitar a soberania e a autonomia de cada Estado. O governo brasileiro tem procurado diferenciar esse modelo de cooperação de iniciativas que considera excessivamente intervencionistas.

A passagem de Lula por Nova York é curta. Apesar de a diplomacia brasileira ter recebido dezenas de pedidos de reuniões, o presidente concentrou sua agenda em pouco mais de 48 horas. Na segunda-feira, encontrou-se com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e com Sanders. Durante as conversas, tratou de temas como políticas sociais, democracia, redução das desigualdades e relações de trabalho.

A brevidade da viagem também reflete o calendário eleitoral brasileiro. Lula disputa a reeleição e deve deixar Nova York logo depois do discurso desta terça-feira, retornando ao Brasil para retomar a campanha. Ainda assim, a abertura da Assembleia oferece ao presidente a principal tribuna diplomática do ano para apresentar as posições brasileiras sobre uma ordem internacional marcada por guerras, disputas entre grandes potências e questionamentos sobre a capacidade das instituições multilaterais de responder às crises globais.