O que aconteceu com Madeleine McCann? Investigação é retomada depois de 18 anos; relembre o caso Busca internacional é intensificada com uso de tecnologia avançada e foco no principal suspeito Christian Brueckner, 18 anos após desaparecimento de Madeleine McCann no Algarve

Madeleine McCann: polícia alemã retoma buscas em área próxima ao local onde o suspeito Christian Brueckner morava (Peter Macdiarmid/Getty Images)