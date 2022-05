Fotos de Britney Spears nas redes sociais dividem fãs da cantora

Britney Spears está desde novembro de 2021 livre da tutela de seu pai, Jamie Spears, que durou 13 anos. Desde então, ela tem usado o Instagram para expressar sua liberdade. Entre os posts, estão fotos de Britney dançando, brincando, mostrando os looks e também nua, com apenas emojis tapando as partes íntimas.

Na segunda-feira, 9, a cantora publicou três carrosséis de fotos pelada, tiradas durante uma viagem ao México, antes de engravidar de seu noivo, Sam Asghari. As postagens dividiram os fãs nas redes sociais, alguns demonstraram preocupação com a saúde de Britney, outros lembraram que ela vivia em uma prisão imposta pelo pai há poucos meses.

Entre os comentários, estão pedidos de ajuda. "Alguém mande ajuda para essa pobre alma", escreveu uma seguidora. "Procure ajuda", publicou outra. Alguns vão ainda mais longe: "Ninguém quer ver isso. É exatamente por isso que ela precisa de alguém cuidando dela".

Enquanto isso, alguns seguidores defendem a postura de Britney, mostrando que ela apenas está exercendo a liberdade que lhe foi cerceada por 13 anos.

"Juro que as pessoas esquecem que Britney esteve presa por seu pai nos últimos 13 anos. Ela sentia falta dos anos em que éramos todos péssimos no Instagram e usava aqueles filtros cafonas no aplicativo. Ela está se sentindo ela mesma. Deixe-a em paz", escreveu um fã.

Outra pessoa publicou que se ela está feliz, é o que importa: "Se é isso que faz a Britney se sentir livre e linda então é isso. Eu apoio. Seja livre rainha!".

Na semana passada, Britney publicou um desabafo nas redes sociais junto com uma foto de seu gato brincando no vestido de noiva e declarou: "Eu era uma freira de merda na minha tutela! A oração de silêncio que suportei possivelmente ofenderia o papa", declarou.

Experiência de Britney Spears sob tutela

A tutela foi assinada em 2008 depois que Britney atacou um paparazzi em um posto de gasolina. Desde então, Jamie Spears passou a ter o controle financeiro e pessoal da cantora.

Um documentário do New York Times afirma que Jamie Spears instalou dispositivos de vigilância secretamente no quarto de Britney para gravar suas conversas. O advogado de Britney, Mathew Rosengart, afirmou que o documentário revelou "violações horríveis e excessivas da privacidade de sua filha adulta" por Jamie Spears.

Outro documentário, "Britney vs. Spears", lançado pela Netflix, afirma que Britney tentou duas vezes contratar seu próprio advogado nos primeiros anos da tutela, mas teve o pedido negado.

O caso gerou uma mobilização dos fãs que começaram o movimento Free Britney, o que ajudou a impulsionar os holofotes para o caso de Britney.

