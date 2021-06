Britney Spears é a personalidade mais buscada no Google no Brasil

A cantora Britney Spears foi a personalidade mais buscada no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Google Trends. As buscas pela artista saltaram 600% no País após a cantora americana participar de audiência nos Estados Unidos em que pede o fim de tutela controlada pelo pai Jamie Spears.

"É meu desejo e sonho que isso termine", disse a cantora em audiência. "Eu acho que essa tutela é abusiva. Eu acredito que não sou capaz de viver uma vida plena", afirmou Britney.

A cantora depôs contra o pai nesta quarta-feira, 23, em processo que ocorre na Califórnia.

Com o crescimento pela procura no Google, Britney ultrapassou personalidades brasileiras, ficando à frente de nomes como Anitta, Elba Ramalho e Juliette, que fizeram uma live direto de Campina Grande, na Paraíba. A cantora americana despertou mais interesse da população da região Sul e Sudeste. Já Elba Ramalho e Juliette aparecem mais nas buscas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

O termo "depoimento britney", de acordo com dados divulgados pelo Google ao Estadão, saltou 1.300% nas últimas 24 horas, enquanto "free britney" cresceu 160% no período.

Personalidades mais buscadas, últimas 24 horas, no Brasil

1. Britney Spears

2. Juliette

3. Elba Ramalho

4. João Fernandes

5. Eduardo Costa

6. Anitta

7. Faustão

8. Giulia Be

9. Olivia Rodrigo

10. Ana Maria Braga

Perguntas mais buscadas sobre Britney Spears, últimas 24 horas

1. O que aconteceu com Britney Spears?

2. O que é free britney?

3. O que está acontecendo com Britney?

4. Por que o pai de Britney Spears tem a tutela dela?

5. Por que Britney Spears raspou o cabelo?

6. Onde assistir ao documentário da Britney?

7. Quantos anos tem Britney Spears?

8. Britney Spears, o que a juíza decidiu?

fonte: Estadão Conteudo