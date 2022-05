Ator brasileiro estará no elenco do spin-off de "The Boys" da Amazon Prime

O ator brasileiro Marco Pigossi fará parte do elenco de uma série do Amazon Prime Video. Mais especificamente, Pigossi fará o papel recorrente do personagem Dr. Cardosa no spin-off de "The Boys", que ainda não tem previsão de lançamento.

Pigossi atuará ao lado de Patrick Schwarzenegger ("Moxie") e Sean Patrick Thomas ("A Tragédia de Macbeth"), que interpretarão Golden Boy e Polarity, respectivamente. Além do nome, mais informações sobre os personagens não foram divulgadas.

O spin-off, ainda sem título, irá se passar na única faculdade dos Estados Unidos exclusiva para super-heróis. Ele é descrito como "parte série universitária, parte Jogos Vorazes" e, claro, com toda comédia e ação de "The Boys".

Pigossi recentemente estrelou a série brasileira da Netflix, "Cidade Invisível", do criador Carlos Saldaña, que está atualmente em produção da segunda temporada.

