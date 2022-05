Black Eyed Peas: cantor Apl.de.ap é cego? Descoberta viraliza no Twitter

Nesta quarta-feira, 11, usuários do Twitter ficaram surpresos ao descobrir que um dos integrantes da banda Black Eyed Peas, o cantor Apl.de.ap, é cego.

No Twitter, tudo começou com a publicação da usuária @marinajacome que viralizou na rede social: "Dia 10 de maio de 2022 e acabei de descobrir que um dos maluco do Black Eyed Peas é CEGO", escreveu. "É uma parada que geral sabe, só eu que não ou é meio que novidade?".

Dia 10 de maio de 2022 acabei de descobrir que um dos maluco do Black Eyed Peas é CEGO. — marina (@marinajacome) May 11, 2022

Apesar da notícia ser surpresa para muitos, uma pesquisa rápida no Google mostra que a condição do cantor não é novidade.

Existem matérias entre 2011 e 2012 nas quais Apl detalha uma cirurgia que fez no olho. O cantor é diagnosticado com nistagmo, movimento involuntário dos olhos que afeta a visão.

O assunto ressurgiu não só pelo tuíte da usuária, como também por uma entrevista feita com outro integrante da banda, Will.i.am.

"Ele é legalmente cego", explica o rapper sobre o companheiro de banda. "Ele me reconhece pela minha voz, forma e postura. Ele não pode dirigir, não enxerga cores."